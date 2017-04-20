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20 апреля 2017, 21:52 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Лязакетт и Вальбуэна — в старте «Лиона» на матч с «Бешикташем»

Стали известны стартовые составы «Бешикташа» и «Лиона» на ответный матч ¼ финала Лиги Европы. Напомним, что первая встреча завершилась победой французского клуба со счетом 2:1.

Стали известны стартовые составы Бешикташа и Лиона на ответный матч ¼ финала Лиги Европы. Увеличить
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Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

«Бешикташ»: Фабрисио Агосто, Кекхан Генюл, Тошич, Митрович, Адриану, Куарежма, Хатчинсон, Огузхан, Талиска, Бабел, Дженк.

«Лион»: Лопеш, Жалле, Нкулу, Диакаби, Морель, Гоналон, Тузар, Толиссо, Корне, Лязакетт, Вальбуэна.

Матч «Бешикташ» — «Лион» состоится сегодня, начало — в 21.45 по московскому времени.

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