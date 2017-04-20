Лязакетт и Вальбуэна — в старте «Лиона» на матч с «Бешикташем»
Стали известны стартовые составы «Бешикташа» и «Лиона» на ответный матч ¼ финала Лиги Европы. Напомним, что первая встреча завершилась победой французского клуба со счетом 2:1.
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Стартовые составы команд выглядят следующим образом:
«Бешикташ»: Фабрисио Агосто, Кекхан Генюл, Тошич, Митрович, Адриану, Куарежма, Хатчинсон, Огузхан, Талиска, Бабел, Дженк.
«Лион»: Лопеш, Жалле, Нкулу, Диакаби, Морель, Гоналон, Тузар, Толиссо, Корне, Лязакетт, Вальбуэна.
Матч «Бешикташ» — «Лион» состоится сегодня, начало — в 21.45 по московскому времени.
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