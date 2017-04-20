Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Андерлехтом»
Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы с «Андерлехтом».
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«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Валенсия, Бейи, Рохо, Шоу, Кэррик, Погба, Рашфорд, Мхитарян, Лингард, Ибрагимович.
«Андерлехт»: Рубен, Аппиа, Мбоджи, Спаич, Обрадович, Тилеманс, Дендонкер, Ачеампонг, Ханни, Кипчу, Теодорчик.
Первый матч между «Андерлехтом» и «Манчестер Юнайтед» завершился вничью со счётом 1:1.
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