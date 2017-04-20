Лига чемпионов зовёт Жозе. Зачем «МЮ» победа в Лиге Европы
Краткое напоминание причин, по которым «Манчестер Юнайтед» серьёзно относится к Лиге Европы.
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Для начала — слово самому Жозе Моуринью. 13 марта, перед поражением от «Челси» в Кубке Англии: «Кубок для нас не так важен, как Лига Европы. Ведь наша цель — попасть в Лигу чемпионов». 20 марта, после победы над «Миддлсбро» в чемпионате: «Я предпочитаю выиграть Лигу Европы, а не занять четвёртое место. Результат тот же — участие в Лиге чемпионов, но это трофей. Выигрывать европейские соревнования престижно, а победа даст возможность сыграть ещё и за Суперкубок».
После упущенной победы над «Андерлехтом» Моуринью публично прошёлся по своим игрокам. «Мы контролируем мяч, создаём шансы, но не “убиваем” соперника. Мне трудно подобрать слово, чтобы точно описать нашу игру, мой английский недостаточно хорош. Поэтому я скажу, что мы играли слишком суетливо. Футболисты группы атаки не выполняют свои обязанности. Это касается всех: Рашфорда, Лингарда, Ибрагимовича… мы постоянно допускаем одни и те же ошибки». Вчера, накануне ответного матча, португалец повторил: «Мы могли превратить ответный матч в формальность, но не сделали этого, теперь нам придётся много работать. Тогда я был разочарован командой».
Последнее (тоже из предматчевого интервью) — о мотивации: «На Лигу Европы бывает трудно найти мотивацию, но только не сейчас. Групповой этап кончился, на кону трофей и место в Лиге чемпионов». В общем, с отношением к турниру всё ясно: оно у тренера «Манчестер Юнайтед» очень серьёзное. И вот несколько причин.
Календарь: АПЛ или Лига Европы?
В четырёх последних домашних матчах АПЛ «МЮ» трижды сыграл вничью и победил «Челси». Четвёртое место всего в трёх очках, при этом конкуренты провели на матч больше. Осталось сыграть ещё семь туров, из них пять — в гостях, в том числе дерби с «Сити» и в Лондоне с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Глядя на действия команды в игре с «Челси», можно поверить, что цель — место в четвёрке — достижима. Но это ведь не причина пренебрегать более простым путём, не правда ли? Просто сравните этих соперников с теми, кто остался в Лиге Европы.
«Сельта», «Аякс» и «Лион» выиграли свои домашние матчи. Если они и окажутся в полуфинале, то какой путь в Лигу чемпионов выглядит проще? Через матчи с «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Сити» или
И кстати, фактор качественной подготовки к новому сезону никто не отменял. Прямой выход в Лигу чемпионов отличается от выхода через квалификацию не только
Наконец, у «Юнайтед» есть проблемы с составом: Хуан Мата, Крис Смоллинг и Фил Джонс не могут играть, только восстанавливается Уэйн Руни. Каждый игрок на счету. Это тоже говорит в пользу турнира, в котором нужно сыграть меньше матчей.
Ибрагимович и символизм
Вы наверняка знаете: Златан до сих пор не определился со своим будущим. Он туманно намекнул, что всякое может случиться, сказал
Так вот. Финал турнира пройдёт на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме. У входа будет стоять трёхметровая статуя Златана Ибрагимовича — работы ведутся в настоящее время. А значит, Златан может в своём последнем матче за «МЮ» выиграть трофей на стадионе, возле которого стоит его статуя. Что может быть круче?
Трофей
Моуринью объяснил высокий приоритет (это выражение стало хитом редакции,
Менталитет победителя и Моуринью — синонимы в футболе. «Я не стану задерживаться в клубе на 10 лет без больших побед», — это не только троллинг Арсена Венгера, но и вполне исчерпывающее описание стиля Жозе. А также цель «Манчестер Юнайтед», который в последние пять лет утратил менталитет победителя и не смог вернуть его в том числе с хорошим тренером Луи ван Галом за большие деньги. Этим летом клуб попытался сделать это с очень хорошим тренером и за очень большие деньги. Победа в Лиге Европы нужна, чтобы все увидели отдачу. Поражение от «Андерлехта» не сделает невыполнимой цель сезона, ведь зайти в Лигу чемпионов можно и через заднюю дверь, но вряд ли в «Манчестере»
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