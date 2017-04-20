Судьи против футбола. 6 впечатлений от четвертьфиналов Лиги чемпионов

Восемь матчей ¼ финала Лиги чемпионов объединяет одно: это было круто. Жребий действительно удался. Среди впечатлений — «Ювентус», Криштиану Роналду, новая звезда «Монако» и, к сожалению, не только футбол.

1. «Ювентус» хранит итальянские традиции

Вчера на поле «Камп Ноу» с первых минут вышли всего трое итальянцев. Два бразильца, два аргентинца, хорват, колумбиец, босняк и немец — вы помните настолько неитальянский «Ювентус»? Но это только по именам. Массимилиано Аллегри создал команду с узнаваемой с одного взгляда итальянской игрой. Суперкомпактность, двойные фланги, зональный прессинг всю игру и высокий — эпизодически. Этого хватило, чтобы мы не вспоминали о Месси.

В играх с «Барселоной» «Ювентус» не дорожил мячом. Миралем Пьянич и Леонардо Бонуччи ухудшали себе статистику пасов, отдавая рискованные передачи в группу атаки, но когда эти передачи проходили, Пауло Дибала или Гонсало Игуаин получали мяч лицом к воротам и на ходу. Ещё одно эффективное оружие — игра на опережение после фланговых прострелов. Даже когда Игуаин не может нанести акцентированный удар по воротам, на подборе уже ждёт Пауло Дибала. Второй гол «Барселоне» был забит им с линии штрафной: Игуаин увёл обоих центральных защитников, Хавьер Маскерано опоздал, Дибала замкнул пас с фланга.

Дальше — контратаки и стандартные положения. В общем, банальный набор классической итальянской команды, но упомянуть об этом надо. Вернёмся ко второму голу Дибалы: он был забит в быстрой атаке после момента у ворот «Ювентуса». Третий гол, который похоронил «Барселону», Джорджо Кьеллини забил после углового. Это уже шестой гол «Ювентуса» после стандарта в этой Лиге чемпионов. Очень по-итальянски.

Мы это видели в сборной Италии в 2012, 2006, 1994 годах — абсолютно разные по уровню команды с теми же качествами. «Рома» Фабио Капелло, «Ювентус» Марчелло Липпи, «Интер» Жозе Моуринью добивались успеха с игрой, безумно напоминающий нынешний «Ювентус».

2. Ошибки судей

Судейские ошибки повлияли на результат в трёх парах четвертьфиналистов из четырёх. Первый гол «Монако» в гостях у «Боруссии» из офсайда — тем более грубая ошибка, что её жертвой стала команда, которая только что пострадала от теракта. Победный гол «Атлетико» в ворота «Лестера» забит с пенальти — нарушение было за пределами штрафной, в ответном матче «Атлетико» имел преимущество. Победный гол «Реала» «Баварии» забит из офсайда. Это перебор. О необходимости введения видеоповторов в Европе заговорили на высшем уровне: Матса Хуммельса и Карло Анчелотти чиновникам УЕФА будет трудно не услышать. Ждём.

3. Килиан Мбаппе

Он родился через полгода после того, как Зинедин Зидан головой забивал бразильцам в финале чемпионата мира. 20 февраля 2016 года забил первый гол за взрослую команду. А в последних 16 матчах на его счету 16 голов. Есть довольно много футболистов с подобной результативностью, но не в таком возрасте. И когда мы в последний раз видели такой стремительный прогресс? Феномен Мбаппе в том, что лучшую игру он показывает в самых важных матчах — опять же, в 18 лет это странно. Глядя на его игру, не получается сказать что-то вроде «ему нужно прогрессировать», нет, Мбаппе уже похож на готового форварда. Отличная стартовая скорость, рваный дриблинг, видение поля, холодная голова, поставленный удар — готовый набор для игрока топ-клуба. Он очень бережно подходит к моментам: бьёт меньше двух раз за матч (в среднем по сезону), но идёт по графику голов в ногу с Фалькао. Колумбиец забил в Лиге чемпионов те же пять голов, хотя провёл на поле в полтора раза больше времени. При этом очевидно, что Мбаппе продолжит прогрессировать и дальше.

Конечно, «Монако» — это не только он. В команде хватает талантливой молодёжи, которую, наверное, уже летом растащат, но всё же форвард заметно выделяется на фоне команды.

4. Взрывы добрались до футбола

Целями террористов традиционно являются массовые скопления мирных жителей. Поезда и самолёты, концерты, спектакли — почему футбольные матчи должны быть исключением из этого отвратительного списка? В результате взрывов рядом с автобусом «Боруссии» незначительно пострадал Марк Бартра. Это то, что знают все. Но никто не знают, какие эмоции футболисты «Боруссии» испытывали, выходя на поле. У них не было выбора: играть надо в любом случае. Играть надо, хотя Сократис Папастатопулос, которого никто не назовёт нытиком, жаловался на страх перед стартовым свистком. Играть надо, хотя Роман Бюрки рассказал, как во время первого матча у него «было темно в глазах», и он до сих пор не избавился от бессонницы. Неделя бессонницы и результативная ошибка в ответном матче — похоже на совпадение? Не уверен, что матч нужно было переносить (на когда?), пожалуй, в этой ситуации просто не было хорошего решения. Главное, чтобы серьёзность происходящего дошли до УЕФА, и меры безопасности на футболе были усилены везде и навсегда, а не временно и избирательно.

5. «Атлетико» хочет третий финал

И мы все этого хотим, не правда ли? Третий финал Диего Симеоне за четыре года с одной и той же командой — если это случится, то независимо от результата финала станет историей, о которой вы будете рассказывать детям. «Атлетико» играет тяжело, не виден запас прочности, голы даются с большим трудом. Но ведь это «Атлетико», они и должны брать своё трудом, а не талантом. Поэтому вряд ли можно прогнозировать их результат, исходя из качества игры. Характер важнее.

6. Роналду обеспечивает разницу

Криштиану Роналду потерялся в Мюнхене и 45 минут не мог найти мяч. Когда нашёл, сделал дубль и стал героем. В ответном матче в Мадриде — дежавю, потерялся и 45 минут не мог найти мяч. Когда нашёл — сделал хеттрик и стал героем. Хейтеры у португальца будут всегда, но сейчас у них настали чёрные дни. Биограф Роналду Гийом Балаге отметил, что футболист действительно «бережёт» себя для больших матчей. В конце концов ему 32 года. Выводить команду из группы в плей-офф могут многие. А когда становится действительно трудно — как сказал Зидан: «Нас спасает Роналду». Так и есть.

Но это бережное отношение к себе — черта всего «Реала». Команда расходует минимум сил и редко радует болельщиков «Сантьяго Бернабеу» качеством игры. Зато радует результатом. Запас прочности кажется огромным, главное, чтобы это не сыграло злую шутку с самими футболистами «Реала».