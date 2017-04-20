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20 апреля 2017, 12:29 | Футбол: Еврокубки | Lenta.Ru

В сети восхитились комментаторской работой Леонида Слуцкого

Пользователи Twitter, среди которых российские футбольные журналисты, высоко оценили работу Леонида Слуцкого в качестве комментатора матча ¼ финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной». Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России освещал встречу в паре с Нобелем Арустамяном.

Пользователи Twitter среди которых российские футбольные журналисты высоко оценили работу Леонида Слуцкого в качестве комментатора матча ¼ финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Барселоной. Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России освещал встречу в паре с Нобелем Арустамяном. Увеличить
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Встреча завершилась вничью 0:0. «Ювентус», одержавший победу в первом матче (3:0), вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Помимо него, до стадии ½ добрались «Монако», а также мадридские «Реал» и «Атлетико».

Последним местом работы Слуцкого был ЦСКА, откуда он ушел в декабре 2016 года. Он тренировал армейский клуб семь лет.

19.04.2017 21:45 Зрители 96290 Плей-офф: 1/4 финала Camp Nou
Барселона 0:0 Ювентус
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Энрике Луис Массимилиано Аллегри
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
41′ Андрес Иньеста (к) 8
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
Серхио Бускетс 5
44′ да Силва Сантос Неймар 11
78′ Серхи Роберто 20
Хавьер Маскерано 14
58′ Иван Ракитич 4
Пако Алькасер 17
1 Джанлуиджи Буффон (к)
23 Дани Алвес
12 Алекс Сандру
3 Джорджо Кьеллини 57′
19 Леонардо Бонуччи
17 Марио Манджукич
5 Миралем Пьянич
6 Сами Хедира 64′
16 Хуан Куадрадо 84′
18 Марио Лемина
21 Пауло Дибала 75′
15 Андреа Барцальи
9 Гонсало Игуаин 88′
22 Квадво Асамоа
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 12
1 Удары в створ 4
13 Угловые 4
10 Фолы 19
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Еврокубков

Леонид Слуцкий: Комментарий матча «Барселона» — «Ювентус» стоил мне очень больших сил

Леонид Слуцкий: Комментарий матча «Барселона» — «Ювентус» стоил мне очень больших сил

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, комментировавший ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом» (0:0), отметил, что теперь иначе оценивает работу журналистов.
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