В сети восхитились комментаторской работой Леонида Слуцкого
Пользователи Twitter, среди которых российские футбольные журналисты, высоко оценили работу Леонида Слуцкого в качестве комментатора матча ¼ финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной». Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России освещал встречу в паре с Нобелем Арустамяном.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча завершилась вничью 0:0. «Ювентус», одержавший победу в первом матче (3:0), вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Помимо него, до стадии ½ добрались «Монако», а также мадридские «Реал» и «Атлетико».
Последним местом работы Слуцкого был ЦСКА, откуда он ушел в декабре 2016 года. Он тренировал армейский клуб семь лет.
Главные тренеры
|Энрике Луис
|Массимилиано Аллегри
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|12
|1
|Удары в створ
|4
|13
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter