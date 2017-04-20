В сети восхитились комментаторской работой Леонида Слуцкого

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Слуцкий просто великолепен в первом тайме! Вот прям очень органичен и в правильном формате! Блеск!??????</p>— Genich Konstantin (@GenichK) <a href="https://twitter.com/GenichK/status/854778214572535809">19 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside> <aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Восхищен тем,как Леонид Слуцкий дебютировал в качестве комментатора.Он умен и понимает футбол лучше почти всех.<a href="https://twitter.com/MatchTV">@MatchTV</a>,на этот раз молодцы)</p>— Michael Potapov (@MikaelPotapov92) <a href="https://twitter.com/MikaelPotapov92/status/854799475424059392">19 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside> <aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Хотел смотреть Монако, но Слуцкий меня схватил за руку и не дал переключить. Очень телеформатно, вовремя, в точку и без перегруза <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%BB%D1%87?src=hash">#лч</a></p>— Александр Неценко (@netsenko) <a href="https://twitter.com/netsenko/status/854776856381411328">19 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside> <aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Пока лучший Слуцкий <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81?src=hash">#БарселонаЮвентус</a></p>— Георгий Черданцев (@cherdantsev) <a href="https://twitter.com/cherdantsev/status/854773465882255361">19 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside> <aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">По первым таймам лучшие Мбаппе и Слуцкий.</p>— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) <a href="https://twitter.com/mossakovskiy/status/854780134661947393">19 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside> читайте также Леонид Слуцкий: Комментарий матча «Барселона» — «Ювентус» стоил мне очень больших сил

Встреча завершилась вничью 0:0. «Ювентус», одержавший победу в первом матче (3:0), вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Помимо него, до стадии ½ добрались «Монако», а также мадридские «Реал» и «Атлетико».

Последним местом работы Слуцкого был ЦСКА, откуда он ушел в декабре 2016 года. Он тренировал армейский клуб семь лет.