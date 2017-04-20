Леонид Слуцкий: Комментарий матча «Барселона» — «Ювентус» стоил мне очень больших сил
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, комментировавший ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом» (0:0), отметил, что теперь иначе оценивает работу журналистов.
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Специалист подчеркнул, что работа эта работа далась ему непросто.
— Действительно, это стоило мне очень больших сил, — сказал в видеообращении Слуцкий, опубликованном в «Твиттере» журналиста Тимура Журавеля. — Теперь я совсем иначе оцениваю комментаторскую работу и деятельность журналистов в целом.
Главные тренеры
|Энрике Луис
|Массимилиано Аллегри
Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|12
|1
|Удары в створ
|4
|13
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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