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Специалист подчеркнул, что работа эта работа далась ему непросто.

— Действительно, это стоило мне очень больших сил, — сказал в видеообращении Слуцкий, опубликованном в «Твиттере» журналиста Тимура Журавеля. — Теперь я совсем иначе оцениваю комментаторскую работу и деятельность журналистов в целом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">полная реплика о том, как Слуцкому дался комментаторский дебют, - в пятничной Афише. 19:35 на <a href="https://twitter.com/MatchTV">@MatchTV</a>. ну и обсудим, как он справился.) <a href="https://t.co/svha65KFVu">pic.twitter.com/svha65KFVu</a></p>— ZhuraWell (@TimZhur) <a href="https://twitter.com/TimZhur/status/854941471337795584">20 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>