Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс для «Лиона»

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АНДЕРЛЕХТ

20 апреля. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 22.05 (Матч ТВ).

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

Первый матч — 1:1.

Прогноз Winline — П1 1.25 — Н 6.19 — П2 13.0.

В минувшее воскресенье Жозе Моуринью четко обозначил приоритеты «красных дьяволов» на решающем отрезке сезона, начав игру с «Челси» без оставшихся в запасе Ибрагимовича и Мхитаряна. И это в ситуации, когда многие игроки не успели залечить травмы, а испанский кудесник Мата выбыл из строя до конца сезона. Сейчас можно говорить, что победителей не судят, однако выбор состава был показательным. Да, «МЮ» по силам ликвидировать четырехочковое отставание от земляков из «Сити», имея игру в запасе, и держа в уме предстоящее дерби. И все же попадание в заветную четверку в премьер-лиге по-прежнему выглядит пресловутым журавлем в небе, тогда как для сохранения синицы в руках и победы в Лиге Европы осталось всего четыре матча.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Getting ready for the <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> quarter-finals... ? <a href="https://t.co/SIGsPrGb3F">pic.twitter.com/SIGsPrGb3F</a></p>— Manchester United (@ManUtd) <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/854713094613987331">19 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В континентальном турнире манкунианцы, кстати, одержали на «Олд Траффорд» пять побед подряд и рассчитывают на шестую, а Моуринью не скрывает своих планов, заявив, что финал был бы отличным завершением сезона. Особенный по-прежнему не может рассчитывать на Смоллинга и Джоунса, зато полностью здоров Руни. В четверг он должен попасть в заявку и начать игру на скамейке запасных. Что касается бельгийского клуба, то «Андерлехт» сделает ставку на своего бомбардира Теодорчика, в первом матче из-за проблем с плечом ограничившегося выходом на замену. Брюссельцы, кстати, пригласили в Манчестер своего бывшего наставника Айме Антунеса, руководившего командой 17 лет назад, когда «Андерлехт» встречался с «МЮ» в чемпионской лиге.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTEMoCjAngH/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Aimé Anthuenis is our guest of honour ! #RSCA #COYM #UEL #MUFCAND</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от RSC Anderlecht (@rscanderlecht) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-19T11:40:01+00:00">Апр 19 2017 в 4:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БЕШИКТАШ — ЛИОН

20 апреля. Стамбул. Стадион «Бешикташ Арена». 22.05 (Матч! Футбол 1).

Судья: Мажич (Сербия).

Первый матч — 1:2.

Прогноз Winline — П1 2.56 — Н 3.64 — П2 2.67.

После устроенных турецкими фанатами беспорядков недельной давности президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что его клуб хотел бы провести ответный матч либо за пределами Турции, либо в Стамбуле, но без зрителей. Позднее уже глава «Бешикташа» Фикрет Орман обратился к своим болельщикам, попросив избегать провокаций, оставаться спокойными и наслаждаться игрой. Тогда боссы еще не знали, что УЕФА вынесет жесткие санкции в отношении обоих клубов, начиная со следующего сезона условно отстранив их от еврокубковых турниров. Это, впрочем, не помещало стамбульским ультрас выступить с громким обещанием, обрушить гнев на всех представителей «Лиона».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">La <a href="https://twitter.com/hashtag/teamOL?src=hash">#teamOL</a> est en Turquie ?? !! <a href="https://twitter.com/hashtag/BESOL?src=hash">#BESOL</a>. <a href="https://t.co/uiF4loWeNi">pic.twitter.com/uiF4loWeNi</a></p>— Olympique Lyonnais (@OL) <a href="https://twitter.com/OL/status/854656492284379137">19 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Французам в принципе не везет в последнее время: сильный стресс они пережили на Корсике, где игроки прямо на поле подверглись нападению поклонников «Бастии». Между тем, в субботу команда Брюно Женизьо лишилась последних шансов на попадание в Лигу чемпионов через национальный чемпионат. Теперь вся надежда на Лигу Европы, где отстоять минимальное преимущество «Лиону» может помочь возвращение в состав одного из ключевых полузащитников Гоналона. Дисквалифицированного же Рафаэла на правом фланге обороны должен сменить Жалле, который удачно вошел в игру в первом матче. В свою очередь «Бешикташ» по-прежнему не может рассчитывать на нападающего Абубукара и вынужден искать замену центральному защитнику Марселу. Но за стамбульских «орлов» — родные стены и беспроигрышная еврокубковая серия на новом клубном стадионе, хотя из пяти матчей команда Шенола Гюнеша выиграла только два.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="tr" dir="ltr">Beşiktaş are unbeaten in 8 European home games (W3 D5). ? <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://t.co/Rv2F2oB6oJ">pic.twitter.com/Rv2F2oB6oJ</a></p>— UEFA Europa League (@EuropaLeague) <a href="https://twitter.com/EuropaLeague/status/853982767717240838">17 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ШАЛЬКЕ — АЯКС

20 апреля. Гельзенкирхен. Стадион «Арена АуфШальке». 22.05 (Матч! Футбол 3).

Судья: Хацеган (Румыния).

Первый матч — 0:2.

Прогноз Winline — П1 1.91 — Н 3.75 — П2 4.01.

Амстердамцы в первом матче показали отменную игру в атаке даже несмотря на то, что только залечивший травму бомбардир Дольберг просидел 90 минут на скамейке запасных. Игра в Гельзенкирхене не превратилась в формальность лишь благодаря потрясающим действиям на последнем рубеже стража ворот «Шальке» Ральфа Ферманна, установившего рекорд текущего турнира и отразившего 11 ударов в створ. Об этом, кстати, говорил после матча недельной давности и главный тренер «Аякса» Петер Бос. Между тем, его подопечным предстоит сложнейший отрезок, ведь уже в воскресенье команду ждет, пожалуй, ключевое сражение за чемпионский титул против ПСВ. Хотя, одержавшие пять побед подряд амстердамцы сейчас в тонусе. Голкипер Онана отыграл на ноль ровно 20 матчей, Дольберг вернулся в основу и уже забил «Херенвену», а опытный Шене отбыл дисквалификацию. Травмы же Ридервалда и Синкгравена не критичны.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="nl" dir="ltr">Het decor voor morgenavond 21:05 uur! ?<a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/schaja?src=hash">#schaja</a> <a href="https://t.co/N1lEWs4zMZ">pic.twitter.com/N1lEWs4zMZ</a></p>— AFC Ajax (@AFCAjax) <a href="https://twitter.com/AFCAjax/status/854747481204297728">19 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В «Шальке» же проблем хоть отбавляй. В четверг Маркус Вайнцирль, которого в межсезонье с большой долей вероятности отправят в отставку, снова не сможет рассчитывать на травмированного Шупо-Мотинга. Давно не играет Налду, неясны перспективы повредившего икроножную мышцу капитана Хеведеса, а вероятность выхода на поле потенциального новичка «Милана» и «Арсенала» Колашинаца медики оценивают в 50 процентов. Плюс, из-за перебора предупреждений не сыграет талантливый Керер. Лишь отчасти эти потери компенсируют возвращение в строй Настасича и Хюнтелара. А так как после унизительного проигрыша безнадежному аутсайдеру бундеслиги «Дармштадту» спасти сезон может только Лига Европы, из стана «кобальтовых» звучало много обещаний. Самой яркой получилась фраза форварда Бургшталлера: «У нас есть мечта, мы хотим жить ею, даже если сейчас выглядим аутсайдерами».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Putting together the last few touches before tomorrow! <a href="https://twitter.com/hashtag/S04AJA?src=hash">#S04AJA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/s04?src=hash">#s04</a> <a href="https://t.co/hsNeRVpBXs">pic.twitter.com/hsNeRVpBXs</a></p>— FC Schalke 04 (@s04_en) <a href="https://twitter.com/s04_en/status/854719874563584001">19 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ГЕНК — СЕЛЬТА

20 апреля. Генк. Стадион «Генк Арена». 22.05 (Матч! Футбол 2).

Судья: Коллум (Шотландия).

Первый матч — 2:3.

Прогноз Winline — П1 2.61 — Н 3.60 — П2 2.63.

Скромный бельгийский клуб сохраняет неплохие шансы на выход в полуфинал благодаря своей стабильности. «Генк» во всех гостевых матчах этого турнира забивал не менее двух мячей, а удар ветерана Буффела в Виго не только вселил надежду на продолжение еврокубковой кампании и обеспечил аншлаг на ответной встрече, но и вошел в историю. Полузащитник отличился в 36 лет и 53 дня, став автором самого «пожилого» бельгийского гола в этом столетии. Еще одна серия команда Алберта Стейвенберга касается домашних игра в Лиги Европы, где «Генк» пока непобедим, да и в национальном чемпионате он успешно ведет борьбу за попадание в еврокубки, выиграв на втором этапе турнира все три матча.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Genk train for Celta...<a href="https://twitter.com/KRCGenkofficial">@KRCGenkofficial</a> unbeaten in eight European home games this season (W7 D1), conceding just twice. <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://t.co/tLOfJbLikG">pic.twitter.com/tLOfJbLikG</a></p>— UEFA Europa League (@EuropaLeague) <a href="https://twitter.com/EuropaLeague/status/854666978216357888">19 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Сельта», правда, во втором по рангу континентальном турнире заработала репутацию агрессивного гостя, причем подопечные Эдуардо Бериццо стали максимально собранными, когда дело дошло до игр без права на ошибку. На финише группового раунда галисийцы в Афинах расправились с «Панатинаикосом», а уже в плей-офф отправили в нокаут «Шахтер» и «Краснодар». К визиту в Бельгию гости из Виго также готовились основательно и испортили Тони Адамсу дебют на посту главного тренера «Гранады» без большинства ведущих игроков во главе с Аспасом, Мальо и Гвидетти. Шведский форвард, к слову, не устает подчеркивать: он мечтает о финале, который в мае пройдет в его родном Стокгольме.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.907407407407405% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTD1NXBAi7R/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">✈️ ¡Rumbo a Genk! ?? #FagamosHistoria #SigamosSoñando #GenkCelta #UEL</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от RC Celta (@realclubcelta) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-19T08:15:24+00:00">Апр 19 2017 в 1:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>