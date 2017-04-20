Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс для «Лиона»
Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы.
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АНДЕРЛЕХТ
20 апреля. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 22.05 (Матч ТВ).
Судья: Ундиано Мальенко (Испания).
Первый матч — 1:1.
Прогноз Winline — П1 1.25 — Н 6.19 — П2 13.0.
В минувшее воскресенье Жозе Моуринью четко обозначил приоритеты «красных дьяволов» на решающем отрезке сезона, начав игру с «Челси» без оставшихся в запасе Ибрагимовича и Мхитаряна. И это в ситуации, когда многие игроки не успели залечить травмы, а испанский кудесник Мата выбыл из строя до конца сезона. Сейчас можно говорить, что победителей не судят, однако выбор состава был показательным. Да, «МЮ» по силам ликвидировать четырехочковое отставание от земляков из «Сити», имея игру в запасе, и держа в уме предстоящее дерби. И все же попадание в заветную четверку в
В континентальном турнире манкунианцы, кстати, одержали на «Олд Траффорд» пять побед подряд и рассчитывают на шестую, а Моуринью не скрывает своих планов, заявив, что финал был бы отличным завершением сезона. Особенный
БЕШИКТАШ — ЛИОН
20 апреля. Стамбул. Стадион «Бешикташ Арена». 22.05 (Матч! Футбол 1).
Судья: Мажич (Сербия).
Первый матч — 1:2.
Прогноз Winline — П1 2.56 — Н 3.64 — П2 2.67.
После устроенных турецкими фанатами беспорядков недельной давности президент «Лиона»
Французам в принципе не везет в последнее время: сильный стресс они пережили на Корсике, где игроки прямо на поле подверглись нападению поклонников «Бастии». Между тем, в субботу команда Брюно Женизьо лишилась последних шансов на попадание в Лигу чемпионов через национальный чемпионат. Теперь вся надежда на Лигу Европы, где отстоять минимальное преимущество «Лиону» может помочь возвращение в состав одного из ключевых полузащитников Гоналона. Дисквалифицированного же Рафаэла на правом фланге обороны должен сменить Жалле, который удачно вошел в игру в первом матче. В свою очередь «Бешикташ»
ШАЛЬКЕ — АЯКС
20 апреля. Гельзенкирхен. Стадион «Арена АуфШальке». 22.05 (Матч! Футбол 3).
Судья: Хацеган (Румыния).
Первый матч — 0:2.
Прогноз Winline — П1 1.91 — Н 3.75 — П2 4.01.
Амстердамцы в первом матче показали отменную игру в атаке даже несмотря на то, что только залечивший травму бомбардир Дольберг просидел 90 минут на скамейке запасных. Игра в Гельзенкирхене не превратилась в формальность лишь благодаря потрясающим действиям на последнем рубеже стража ворот «Шальке» Ральфа Ферманна, установившего рекорд текущего турнира и отразившего 11 ударов в створ. Об этом, кстати, говорил после матча недельной давности и главный тренер «Аякса» Петер Бос. Между тем, его подопечным предстоит сложнейший отрезок, ведь уже в воскресенье команду ждет, пожалуй, ключевое сражение за чемпионский титул против ПСВ. Хотя, одержавшие пять побед подряд амстердамцы сейчас в тонусе. Голкипер Онана отыграл на ноль ровно 20 матчей, Дольберг вернулся в основу и уже забил «Херенвену», а опытный Шене отбыл дисквалификацию. Травмы же Ридервалда и Синкгравена не критичны.
В «Шальке» же проблем хоть отбавляй. В четверг Маркус Вайнцирль, которого в межсезонье с большой долей вероятности отправят в отставку, снова не сможет рассчитывать на травмированного
ГЕНК — СЕЛЬТА
20 апреля. Генк. Стадион «Генк Арена». 22.05 (Матч! Футбол 2).
Судья: Коллум (Шотландия).
Первый матч — 2:3.
Прогноз Winline — П1 2.61 — Н 3.60 — П2 2.63.
Скромный бельгийский клуб сохраняет неплохие шансы на выход в полуфинал благодаря своей стабильности. «Генк» во всех гостевых матчах этого турнира забивал не менее двух мячей, а удар ветерана Буффела в Виго не только вселил надежду на продолжение еврокубковой кампании и обеспечил аншлаг на ответной встрече, но и вошел в историю. Полузащитник отличился в 36 лет и 53 дня, став автором самого «пожилого» бельгийского гола в этом столетии. Еще одна серия команда Алберта Стейвенберга касается домашних игра в Лиги Европы, где «Генк» пока непобедим, да и в национальном чемпионате он успешно ведет борьбу за попадание в еврокубки, выиграв на втором этапе турнира все три матча.
«Сельта», правда, во втором по рангу континентальном турнире заработала репутацию агрессивного гостя, причем подопечные Эдуардо Бериццо стали максимально собранными, когда дело дошло до игр без права на ошибку. На финише группового раунда галисийцы в Афинах расправились с «Панатинаикосом», а уже в
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