Флорентино Перес наполнил Т. Алькантаре о пенальти в ворота «Реала»

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«Сливочные» победили со счётом 4:2 и вышли в полуфинал, однако в немецком гранде остались очень недовольны судейством. Перес спустился в раздевалку к игрокам своей команды и столкнулся с Алькантарой. Он, в частности, напомнил ему, что в первой игре в Мюнхене в ворота «Реала» назначили пенальти, которого на самом деле не было.

На 84-й минуте второй игры венгерский судья Виктор Кошшои удалил с поля полузащитника немецкого гранда Артуро Видаля, после того как показал ему вторую жёлтую карточку. В немецком клубе уверены, что Видаль фола не совершал, а также что второй и третий мячи «Реала» были забиты из положения вне игры.