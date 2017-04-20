Раньери: Эра «Барселоны» окончена
Итальянский специалист Клаудио Раньери считает, что эра «Барселоны» в европейском футболе завершилась.
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В ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов
«Были эры “Манчестер Юнайтед”, “Аякса”, “Ювентуса”, “Милана” “Интера”. Затем пришёл черёд “Барселоны” и “Реала”. Однако теперь для “Барселоны” всё окончено», — приводит слова Раньери Mirror.
Главные тренеры
|Энрике Луис
|Массимилиано Аллегри
Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|12
|1
|Удары в створ
|4
|13
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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