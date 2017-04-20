Раньери: Эра «Барселоны» окончена

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В ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов сине-гранатовые дома не смогли обыграть «Ювентус» (0:0). В первой встрече, которая прошла в Турине, «Старая синьора» отпраздновала победу со счётом 3:0. Таким образом, именно итальянский клуб пробился в полуфинал турнира.

«Были эры “Манчестер Юнайтед”, “Аякса”, “Ювентуса”, “Милана” “Интера”. Затем пришёл черёд “Барселоны” и “Реала”. Однако теперь для “Барселоны” всё окончено», — приводит слова Раньери Mirror.