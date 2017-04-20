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20 апреля 2017, 8:32 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Фалькао стал самым эффективным бомбардиром в истории еврокубков

Форвард «Монако» Радамель Фалькао забил в ворота дортмундской «Боруссии» в матче ¼ финала Лиги чемпионов (3:1). Этот гол сделал его самым эффективным бомбардиром в истории еврокубков.

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© AFP 2017

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Фалькао в среду забил 45-й мяч за 50 матчей еврокубков. По средней результативности за всю историю еврокубков он вышел на первое место.

Средняя результативность во всех еврокубках (минимум 20 матчей).

0,90: Радамель Фалькао («Порту», «Атлетико», «Монако») — 45 голов в 50 матчах
0,87: Герд Мюллер («Бавария») — 62 гола в 71 матче
0,86: Стефан Гиварш («Осер», «Ренн», «Ньюкасл») — 24 гола в 28 матчах
0,86: Ференц Пушкаш («Гонвед», «Реал») — 37 голов в 43 матчах
0,83: Лионель Месси («Барселона») — 97 голов в 119 матчах
0,83: Альфредо Ди Стефано («Реал») — 50 голов в 60 матчах
0,82: Иван Мраз («Слован» Братислава, «Спарта» Прага, «Дукла» Прага) — 18 голов в 22 матчах
0,82: Юпп Хайнкес («Боруссия» Менхенгладбах) — 45 голов в 55 матчах
0,80: Корнелиус Кист («Алкмар» «Пари Сен-Жермен») — 20 голов в 25 матчах
0,80: Денис Лоу («Манчестер Юнайтед») — 20 голов в 25 матчах
0,80: Кевин Хектор («Дерби Каунти») — 16 голов в 20 матчах.

19.04.2017 21:50 Зрители 17135 Плей-офф: 1/4 финала Stade Louis II
Монако 3:1 Боруссия Д
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Леонарду Жардим Томас Тухель
Голы
3′ Кильян Мбаппе 29
17′ Радамель Фалькао (Т. Лемар) 9
81′ Валер Жермен 18
11 Марко Ройс (У. Дембеле) 48′
Составы
Даниэль Субашич 1
Альмами Туре 38
Бенжамен Менди 23
Жемерсон 5
Камиль Глик 25
Тома Лемар 27
Жоау Моутинью 8
Темуе Бакайоко 14
90′ Бернарду Силва 10
Андреа Раджи 24
67′ Радамель Фалькао (к) 9
Набиль Дирар 7
81′ Кильян Мбаппе 29
Валер Жермен 18
38 Роман Бюрки
26 Лукаш Пищек
25 Сократис Папастатопулос
28 Маттиас Гинтер
11 Марко Ройс (к)
23 Синдзи Кагава
17 Пьер-Эмерик Обамеянг
33 Юлиан Вайгль
37 Эрик Дурм 27′
7 Усман Дембеле
13 Рафаэл Геррейру 72′
22 Кристиан Пулишич
18 Нури Шахин 45′
29 Марсель Шмельцер
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 12
9 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 3
15 Фолы 8
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Автогол
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