Васильев: Для «Монако» не существует пределов в текущей Лиге чемпионов

«Монако» победил на своем поле «Боруссию» со счетом 3:1 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов и вышел в ½ финала турнира. Первая встреча команд, прошедшая в Дортмунде, также завершилась победой «Монако» — 3:2. «Монако» впервые с 2004 года попал в четверку лучших команд Европы.

«Я очень рад и горд этим результатом, для “Монако” не существует пределов. В воскресенье нас ждет серьезное испытание в Лионе в рамках чемпионата, но мы будем ответственно играть в обоих турнирах. Мы не ждали подобного в начале сезона, но это доказывает, что наш проект работает и приносит результаты. Полуфинал — большое достижение для нас, но мы не готовы останавливаться», — сказал Васильев.

Соперник команды по полуфиналу турнира определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу.