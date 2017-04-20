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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29486763/
20 апреля 2017, 1:40 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Васильев: Для «Монако» не существует пределов в текущей Лиге чемпионов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Монако», представляющий Францию, не имеет пределов в Лиге чемпионов и готов бороться за победу. Такое мнение французскому изданию Lequipe высказал вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев.

«Монако» победил на своем поле «Боруссию» со счетом 3:1 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов и вышел в ½ финала турнира. Первая встреча команд, прошедшая в Дортмунде, также завершилась победой «Монако» — 3:2. «Монако» впервые с 2004 года попал в четверку лучших команд Европы.

«Я очень рад и горд этим результатом, для “Монако” не существует пределов. В воскресенье нас ждет серьезное испытание в Лионе в рамках чемпионата, но мы будем ответственно играть в обоих турнирах. Мы не ждали подобного в начале сезона, но это доказывает, что наш проект работает и приносит результаты. Полуфинал — большое достижение для нас, но мы не готовы останавливаться», — сказал Васильев.

Соперник команды по полуфиналу турнира определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу.

19.04.2017 21:50 Зрители 17135 Плей-офф: 1/4 финала Stade Louis II
Монако 3:1 Боруссия Д
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Леонарду Жардим Томас Тухель
Голы
3′ Кильян Мбаппе 29
17′ Радамель Фалькао (Т. Лемар) 9
81′ Валер Жермен 18
11 Марко Ройс (У. Дембеле) 48′
Составы
Даниэль Субашич 1
Альмами Туре 38
Бенжамен Менди 23
Жемерсон 5
Камиль Глик 25
Тома Лемар 27
Жоау Моутинью 8
Темуе Бакайоко 14
90′ Бернарду Силва 10
Андреа Раджи 24
67′ Радамель Фалькао (к) 9
Набиль Дирар 7
81′ Кильян Мбаппе 29
Валер Жермен 18
38 Роман Бюрки
26 Лукаш Пищек
25 Сократис Папастатопулос
28 Маттиас Гинтер
11 Марко Ройс (к)
23 Синдзи Кагава
17 Пьер-Эмерик Обамеянг
33 Юлиан Вайгль
37 Эрик Дурм 27′
7 Усман Дембеле
13 Рафаэл Геррейру 72′
22 Кристиан Пулишич
18 Нури Шахин 45′
29 Марсель Шмельцер
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 12
9 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 3
15 Фолы 8
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
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