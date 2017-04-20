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20 апреля 2017, 1:12 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Кьеллини и Суарес обменялись футболками

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и нападающий «Барселоны» Луис Суарес обменялись футболками по окончании ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов, который завершилась безголевой ничьей.

Защитник <span class=error>Ювентуса</span> <span class=error>Джорджо</span> Кьеллини и нападающий Барселоны <span class=error>Луис</span> <span class=error>Суарес</span> обменялись футболками по окончании ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов который завершилась <span class=error>безголевой</span> ничьей. Увеличить
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Первая игра команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Напомним, на чемпионате мира-2014 в Бразилии уругвайский форвард укусил итальянца в концовке заключительного матча группового турнира. Этот случай вызвал широкий резонанс. Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал Суареса на девять официальных матчей национальной команды и отстранил игрока на четыре месяца от любой связанной с футболом деятельности, в том числе и административной. Кроме того, футболиста обязали заплатить штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков.

19.04.2017 21:45 Зрители 96290 Плей-офф: 1/4 финала Camp Nou
Барселона 0:0 Ювентус
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Энрике Луис Массимилиано Аллегри
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
41′ Андрес Иньеста (к) 8
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
Серхио Бускетс 5
44′ да Силва Сантос Неймар 11
78′ Серхи Роберто 20
Хавьер Маскерано 14
58′ Иван Ракитич 4
Пако Алькасер 17
1 Джанлуиджи Буффон (к)
23 Дани Алвес
12 Алекс Сандру
3 Джорджо Кьеллини 57′
19 Леонардо Бонуччи
17 Марио Манджукич
5 Миралем Пьянич
6 Сами Хедира 64′
16 Хуан Куадрадо 84′
18 Марио Лемина
21 Пауло Дибала 75′
15 Андреа Барцальи
9 Гонсало Игуаин 88′
22 Квадво Асамоа
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 12
1 Удары в створ 4
13 Угловые 4
10 Фолы 19
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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