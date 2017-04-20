Кьеллини и Суарес обменялись футболками
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и нападающий «Барселоны» Луис Суарес обменялись футболками по окончании ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов, который завершилась безголевой ничьей.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© AFP 2017
Первая игра команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Напомним, на чемпионате мира-2014 в Бразилии уругвайский форвард укусил итальянца в концовке заключительного матча группового турнира. Этот случай вызвал широкий резонанс. Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал Суареса на девять официальных матчей национальной команды и отстранил игрока на четыре месяца от любой связанной с футболом деятельности, в том числе и административной. Кроме того, футболиста обязали заплатить штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков.
Главные тренеры
|Энрике Луис
|Массимилиано Аллегри
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|12
|1
|Удары в створ
|4
|13
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter