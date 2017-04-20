Кьеллини и Суарес обменялись футболками

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Первая игра команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Напомним, на чемпионате мира-2014 в Бразилии уругвайский форвард укусил итальянца в концовке заключительного матча группового турнира. Этот случай вызвал широкий резонанс. Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал Суареса на девять официальных матчей национальной команды и отстранил игрока на четыре месяца от любой связанной с футболом деятельности, в том числе и административной. Кроме того, футболиста обязали заплатить штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Time heals all (bite) wounds. <a href="https://t.co/2J62EIxig3">pic.twitter.com/2J62EIxig3</a></p>— B/R Football (@brfootball) <a href="https://twitter.com/brfootball/status/854807320865329152">19 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>