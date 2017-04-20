«Монако» сделал покер

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Встреча в Дортмунде, как известно, состоялась на следующий день после взрыва возле автобуса немецкой команды, отчего у победы «Монако», хочешь не хочешь, остался осадочек. Французский клуб как бы «воспользовался» ситуацией. И, если в физическом отношении потеря была ясна — раненому в руку защитнику Бартре пришлось пропустить оба матча ¼ финала, то измерить, в какой степени акция сказалась на моральном состоянии хозяев, ничем нельзя. Гостей она, кстати, тоже психологически задела, хотя, наверняка, меньше, чем тех, кто послужил мишенью.

Так или иначе, «Боруссии», пропустившей на своем поле три мяча и получившей пополнение в лице восстановившихся Ройса и — неожиданно — Дурма, надо было стремиться к победе с разницей в два гола. Не над двойником, но весьма похожим соперником, разделяющим и бизнес-подход, и вкусы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Frissons !!! <a href="https://twitter.com/hashtag/ASMBVB?src=hash">#ASMBVB</a> ?? <a href="https://t.co/NAekPeZciM">pic.twitter.com/NAekPeZciM</a></p>— AS MONACO ?? (@AS_Monaco) <a href="https://twitter.com/AS_Monaco/status/854769379841593344">19 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Оба клуба специализируются на огранке необработанных алмазов-талантов. В них работают тренеры-ровесники (43-летний Тухель ровно на год старше Леонарду Жардима), которые не были футболистами высокого уровня, зато получили университетское образование. Обе команды любят атаку и вооружены «новыми французскими ракетами», удостоившимися приглашения в сборную. У «Монако» — 18-летний Мбаппе, у «Боруссии» — 19-летний Дембеле, которого, впрочем, Тухель, на сей раз оставил в резерве. Но лишь до середины первого тайма, что фактически означало признание тренером своей ошибки.

Да ведь и лидер дортмундского нападения Обамеянг, выступающий за сборную Габона, — гражданин Франции: он родился в городе Лаваль, что на западе этой страны. А Дембеле, к слову, при желании тоже мог предпочесть Африку. Причем, выбор у него был широкий: отец по происхождению малиец, а у матери есть и мавританская, и сенегальская кровь.

У «Монако» по причине перебора карточек отсутствовал ведущий опорный полузащитник Фабинью. Зато вернулись отбывший дисквалификацию и заменивший бразильца Бакайоко, а также левый защитник Менди, которому сыграть в Германии помешали проблемы со спиной. Именно 22-летний Бенжамен Менди, дебютировавший в сборной Франции, как и Мбаппе, в прошлом месяце в Люксембурге, очень быстро сказал свое слово. Его настойчивый рейд по месту левого инсайда завершился ударом, который Бюрки парировал перед собой — и прямо на набегавшего Мбаппе. Автор дубля в Дортмунде был в очередной раз поразительно хладнокровен для молодого человека, едва достигшего совершеннолетия, которое во Франции, как и России, наступает в 18 лет: 16-й гол Мбаппе в 16 последних матчах «Монако».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">??? Le Louis-II salue ses héros??? (3-1) <a href="https://twitter.com/hashtag/ASMBVB?src=hash">#ASMBVB</a> <a href="https://t.co/K9qzk5qqbn">pic.twitter.com/K9qzk5qqbn</a></p>— AS MONACO ?? (@AS_Monaco) <a href="https://twitter.com/AS_Monaco/status/854799725769437184">19 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Боруссия» вскоре была близка к тому, чтобы сравнять счет. Удар со штрафного Шахина, большого мастера в этом упражнении, пришелся почти в крестовину. «Монако» уберег бог.

А через три минуты Фалькао, проводивший свой 50-й еврокубковый матч, опередил Гинтера и головой замкнул подачу Лемара. Оборона «Боруссии», как и при первом голе, находилась в ступоре. А началась результативная атака с подключения по флангу Менди.

Гостям после этого надо было забивать трижды, чтобы рассчитывать хотя бы на дополнительное время. Почти невероятный сценарий на чужом поле. Тем более, что до перерыва игра складывалась так, что, скорее, еще раз успеха мог добиться «Монако», нацеленный на контратаки, действовавший уверенно и без видимой натуги.

В начале второго тайма после прохода Дембеле и передачи к 11-метровой отметке Ройс сократил отставание. Гости активизировались и прочно завладели инициативой.

Добить «Боруссию», однако, мог на исходе часа Фалькао, получивший передачу со своей половины поля от Жемерсона, обыгравший на замахе Гинтера, но мягко направивший мяч немного выше перекладины. После этого колумбийца заменил Дирар, полузащитник с оборонительными навыками.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">? <a href="https://twitter.com/ValereGermain">@ValereGermain</a> : "La qualif est méritée. C’est un moment magique pour une équipe jeune et ambitieuse." <a href="https://twitter.com/hashtag/ASMBVB?src=hash">#ASMBVB</a> <a href="https://t.co/4LYkIQBtES">pic.twitter.com/4LYkIQBtES</a></p>— AS MONACO ?? (@AS_Monaco) <a href="https://twitter.com/AS_Monaco/status/854802710918561795">19 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Другого нападающего «Монако», Мбаппе, заменил Жермен — и первым же касанием мяча нарисовал восклицательный знак. Лемар сделал перехват после ошибки Пищека и вывел один на один с вратарем свежего партнера, который протолкнул мяч у Бюрки между ногами.

«Монако» без нервотрепки вышел в полуфинал Лиги чемпионов в 4-й раз (после 1994, 1998 и 2004 годов). Ни одному другому участнику чемпионата Франции это не удавалось более одного раза (без учета Кубка европейских чемпионов). И никакого осадка, связанного с дортмундским взрывом, после матча на «Луи II» не осталось.