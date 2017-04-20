Аллегри: «Ювентус» показал качество и силу, не пропустив от «Барселоны» в матчах ЛЧ

Итальянский «Ювентус» на выезде сыграл вничью с испанской «Барселоной» со счетом 0:0 в ответном матче ¼ финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира. Первая встреча в Турине завершилась победой «Ювентуса» со счетом 3:0.

«Хочу похвалить игроков за все, что они делают в нынешнем сезоне. Мы сделали шаг вперед и заслуженно вышли в полуфинал в матчах с соперником топ-класса. Считаю, что, не пропустив от “Барселоны” даже одного мяча, футболисты “Ювентуса” показали свою силу и качество. Мы очень хорошо оборонялись, но в атаке получилось далеко не все», — сказал Аллегри.

«Ювентус» в 12-й раз в своей истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов и сравнялся по этому показателю с «Миланом», что является рекордным достижением для команд из Италии.

Соперник «Ювентуса» по полуфиналу определится по результатам жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.