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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29486633/
20 апреля 2017, 0:57 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Аллегри: «Ювентус» показал качество и силу, не пропустив от «Барселоны» в матчах ЛЧ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что футболисты его команды продемонстрировали свой высокий класс и отменное качество игры в матчах ¼ финала Лиги чемпионов против испанской «Барселоны». Такое мнение тренер высказал после ничьей в ответной встрече, слова Аллегри приводит Mediaset Premium и пресс-служба турнира.

Итальянский «Ювентус» на выезде сыграл вничью с испанской «Барселоной» со счетом 0:0 в ответном матче ¼ финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира. Первая встреча в Турине завершилась победой «Ювентуса» со счетом 3:0.

«Хочу похвалить игроков за все, что они делают в нынешнем сезоне. Мы сделали шаг вперед и заслуженно вышли в полуфинал в матчах с соперником топ-класса. Считаю, что, не пропустив от “Барселоны” даже одного мяча, футболисты “Ювентуса” показали свою силу и качество. Мы очень хорошо оборонялись, но в атаке получилось далеко не все», — сказал Аллегри.

«Ювентус» в 12-й раз в своей истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов и сравнялся по этому показателю с «Миланом», что является рекордным достижением для команд из Италии.

Соперник «Ювентуса» по полуфиналу определится по результатам жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.

19.04.2017 21:45 Зрители 96290 Плей-офф: 1/4 финала Camp Nou
Барселона 0:0 Ювентус
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Энрике Луис Массимилиано Аллегри
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
41′ Андрес Иньеста (к) 8
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
Серхио Бускетс 5
44′ да Силва Сантос Неймар 11
78′ Серхи Роберто 20
Хавьер Маскерано 14
58′ Иван Ракитич 4
Пако Алькасер 17
1 Джанлуиджи Буффон (к)
23 Дани Алвес
12 Алекс Сандру
3 Джорджо Кьеллини 57′
19 Леонардо Бонуччи
17 Марио Манджукич
5 Миралем Пьянич
6 Сами Хедира 64′
16 Хуан Куадрадо 84′
18 Марио Лемина
21 Пауло Дибала 75′
15 Андреа Барцальи
9 Гонсало Игуаин 88′
22 Квадво Асамоа
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 12
1 Удары в створ 4
13 Угловые 4
10 Фолы 19
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Кьеллини и Суарес обменялись футболками

Кьеллини и Суарес обменялись футболками

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и нападающий «Барселоны» Луис Суарес обменялись футболками по окончании ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов, который завершилась безголевой ничьей.
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