Полуфиналисты футбольной Лиги Европы определятся в матчах четверга

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«Лион» называется одним из главных фаворитов на выход в финал второго по значимости еврокубка, однако в домашней игре недельной давности команде не удалось добиться решающего преимущества. «Лион» выиграл со счетом 2:1, однако главными событиями матча стал выход на поле сотен болельщиков хозяев, которые таким образом спасались от бомбардировки файерами со стороны турок. Гости оказались едва ли не в большинстве на стадионе в Лионе, и проведение матча оказалось под угрозой — его начало было задержано почти на час.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/4 финала, 20.04.2017, 22:05 -:- Бешикташ Лион

Теперь «Лиону» придется играть в Стамбуле на 42-тысячной «Бешикташ-Арене». После матча в Лионе французская сторона заявила о нежелании ехать в Турцию, особенно на фоне ожидавшихся в этой стране беспорядков после конституционного референдума. Однако обстановка в Турции спокойная, и матч состоится — причем со зрителями. Было объявлено, что оба клуба оштрафованы на €100 тысяч каждый и условно отстранены от участия в еврокубках на год. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) посчитал, что в беспорядках виноваты болельщики обоих клубов.

В любом случае «Лиону» будет непросто удержать минимальное преимущество в счете, ведь хозяев устраивает победа 1:0. В 1/8 финала «Лион» после домашней победы над итальянской «Ромой» со счетом 4:2 едва не растерял преимущество в Риме, проиграв 1:2. Тогда как «Бешикташ» выиграл оба матча плей-офф Лиги Европы — у «Хапоэля» из Беэр-Шевы (2:1) и греческого «Олимпиакоса» (4:1). Еврокубковый сезон «Бешикташ» начинал в Лиге чемпионов, где трижды на своем стадионе сыграл вничью. Потерянных домашних очков стамбульцам во многом и не хватило для выхода в плей- офф главного еврокубка.

Матч «Бешикташ» — «Лион», как и остальные встречи четверга, начнется в 22:05 мск. Главным арбитром назначен Милорад Мажич из Сербии.

Сыграть лучше «Ростова»

Английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с бельгийским «Андерлехтом», первая игра завершилась со счетом 1:1. Такого же результата команда Жозе Моуринью добилась в первом гостевом матче предыдущей стадии с «Ростовом», на своем поле взяв верх со счетом 1:0. «Манчестер Юнайтед» остается главным фаворитом Лиги Европы.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/4 финала, 20.04.2017, 22:05 -:- Манчестер Юнайтед Андерлехт

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» победил лидера чемпионата Англии «Челси» (2:0), хотя и продолжает занимать пятое место. Не исключено, выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов манкунианцы смогут лишь благодаря победе в Лиге Европы. «Манчестер Юнайтед» является одним из самых титулованных клубов Европы, который трижды выиграл Кубок европейских чемпионов, а в 1991 году — Кубок обладателей кубков. Однако ни Кубок УЕФА, ни Лигу Европы ранее манкунианцы не выигрывали.

Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, главный арбитр — Антонио Ундиано Мальенко из Испании.

«Сельта» из Виго отправится в бельгийский Генк в гости к местному клубу, победив на своем поле со счетом 3:2. Быстрый комбинационный футбол «Сельты» позволяет команде на выезде выступать едва ли не лучше, чем дома, и в предыдущих стадиях Лиги Европы галисийцы добивались решающего преимущества именно в ответных гостевых встречах. Таким образом были повержены украинский «Шахтер», которому «Сельта» дома проиграла 0:1, но в Харькове победила 2:0 в дополнительное время, и «Краснодар» (1:1, 3:1). Как и «Шахтер» с «Краснодаром», «Генк» старается играть в атакующий футбол, так что следует вновь ожидать результативный футбол.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/4 финала, 20.04.2017, 22:05 -:- Генк Сельта

При этом в чемпионате Испании «Сельта» идет лишь 10-й, фактически потеряв шансы на еврокубковую зону. «Генк» же занял восьмое место на первом этапе чемпионата Бельгии, не попав в шестерку команд, которая разыграет медали и довольствовавшись матчами за право выступить в Лиге Европы.

Матч «Генк» — «Сельта» пройдет на стадионе «Луминус- Арена», главным арбитром назначен Уильям Коллум из Шотландии. Победитель этого противостояния впервые в своей истории выйдет в полуфинал еврокубкового турнира.

«Аякс» ближе всех к полуфиналу

Лучшего результата из всех четвертьфиналистов в первой игре добился «Аякс» из Нидерландов, который на своем поле со счетом 2:0 победил немецкий «Шальке». Немцы считались фаворитами пары, однако теперь шансы выше у соперника, каждый забитый гол которого в Гельзенкирхене вынудил хозяев забивать уже четыре мяча.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/4 финала, 20.04.2017, 22:05 -:- Шальке-04 Аякс

«Шальке» переживает не лучшие времена, в апреле выиграв лишь один матч из пяти и занимая 11-е место в чемпионате Германии. В воскресенье команда Маркуса Вайнцирля проиграла в гостях «Дармштадту», который занимает последнее место в таблице и лишь благодаря этому успеху сохранил за пять туров до финиша теоретические шансы на выживание.

Матч на «Фельтинс-Арене» обслужит судейская бригада во главе с Овидиу Хэцеганом из Румынии.

Жеребьевка ½ финала Лиги Европы пройдет 21 апреля в швейцарском Ньоне. Полуфинальные матчи состоятся 4 и 11 мая, финал запланирован на 24 мая в Стокгольме.