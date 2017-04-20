Крах «Барселоны»

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Футбол — очень странная игра.

Вроде все просто: есть турнир, который считается лучшим в мире, и есть матч в конце весны, после которого победителю вручается ушастый трофей. Шагай по лестнице вплоть до вершины — и будет тебе счастье.

Но если все так просто, какие чувства испытали болельщики «Барселоны» после уже ставшей легендарной встречи с «ПСЖ» на «Камп Ноу»? Это ли не счастье? Это ли не подлинный, пусть и неосязаемый трофей, ради которого и нужно смотреть футбол и болеть за команду? Да в подобном экстазе никто из сине-гранатовых фанатов не пребывал даже после роскошного гола Роналда Кумана в овертайме финала Кубка европейских чемпионов-1992 против «Сампдории»!

«Барселона» свой финал уже сыграла. Не имеет значения, что в настоящем финале в Кардиффе каталонцев не будет — им и не надо. Они уже сыты — и не проголодаются вплоть до осени.

Именно поэтому уже после первой игры ¼ финала сине-гранатовые снова повисли над бездной. Нейтральный болельщик раскатал губу и в глубине души надеялся, что сказочные «гномы» поставят чудеса на конвейер. Но так не бывает. Правильно сказано: случившееся 8 марта в Барселоне повторится только через сто лет. А пока прошло только полтора месяца.

Безусловно, душить надежду до старта никто не собирался. Луис Энрике вспоминал законы арифметики и шутил, что 0:3 отыграть проще, чем 0:4. Неймар твердил: «Мы верим, что можем сделать это снова». Пике вообще взрывал Твиттер саркастическим многоточием и будто кричал: «Я смотрю матч «Реала» с «Баварией» и не думаю о «Ювентусе».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">...</p>— Gerard Piqué (@3gerardpique) <a href="https://twitter.com/3gerardpique/status/854438221564063747">18 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Барса» была настроена на общую победу — никто не собирается это оспаривать. И голевые моменты в начале матча красноречиво говорили за хозяев. Но Жорди Альба не подстроился под передачу в штрафную, Месси не попал в угол, да и Суарес промазал. А за удары, сколько ни бей, не дают путевок в полуфиналы Лиги чемпионов. И хорошо — иначе нас бы с вами давно избаловали всевозможными чудесами.

Бастион туринской обороны Кьеллини перед матчем сравнил нападение соперника с акулами, которые могут слопать жертву с потрохами и не подавиться — дай им только почуять запах крови. Она в первом тайме пролилась, но пустили ее не игроки «Ювентуса», а Месси. Причем в прямом смысле: аргентинец неудачно упал после единоборства с Пьяничем.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81?src=hash">#БарселонаЮвентус</a> Страшное падение Месси <a href="https://t.co/rLl0qy3N7b">pic.twitter.com/rLl0qy3N7b</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/854781348090966019">19 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но в переносном значении каталонцы крови так и не почуяли. Туринская колоннада вросла в свою штрафную и ликвидировала все, что движется. Хромал только правый фланг «Юве», где вышел недисциплинированный Куадрадо и кипучий Дани Алвес, который слишком хотел навредить бывшему клубу. Но в целом итальянцы действовали хладнокровно и четко выполняли установку Массимилиано Аллегри: высокий прессинг, внимательность при подстраховке, лишение соперника кислорода.

Вряд ли «Барсу» все это удивило. Изначально было понятно, что миссия невыполнима. И параллели с «ПСЖ» тут неуместны, ведь у парижан, во-первых, гораздо более слабая оборона, а во-вторых, менталитет средней по европейским меркам команды. Но «Ювентус» вышел на «Камп Ноу» с осознанием собственной значимости и мыслью забить, если получится. Да, не вышло, но от туринцев не веяло трусостью, даже когда они вжимались в свою штрафную.

Хозяевам не везло — слишком большое число ударов «задело габариты», но цели не достигло. Однако на Фортуну каталонцам жаловаться все равно бессмысленно. Как и на Фемиду — арбитр Бьорн Кайперс отработал не без шероховатостей, но выдержал темп и не опустился до уровня Виктора Кошшои.

«Барса» так и не забила, хотя до последнего лавировала по чужой штрафной в поисках запаха крови. Внюхивалась, вглядывалась, вслушивалась — но в ответ была тишина. Что логично — слишком громко было на «Камп Ноу» после «ПСЖ».