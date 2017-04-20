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20 апреля 2017, 0:18 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Крах «Барселоны»

В среду определились все полуфиналисты Лиги чемпионов-2016/17 — к «Реалу» и «Атлетико» добавились «Монако» с «Ювентусом», который уничтожил «Барсу», не пропустив от сине-гранатовых ни одного мяча в двух матчах. Так наступил закат великой каталонской команды.

Барселона не смогла совершить второе чудо подряд — в полуфинал выходят <span class=error>туринцы</span>. Увеличить
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Футбол — очень странная игра.

Вроде все просто: есть турнир, который считается лучшим в мире, и есть матч в конце весны, после которого победителю вручается ушастый трофей. Шагай по лестнице вплоть до вершины — и будет тебе счастье.

Но если все так просто, какие чувства испытали болельщики «Барселоны» после уже ставшей легендарной встречи с «ПСЖ» на «Камп Ноу»? Это ли не счастье? Это ли не подлинный, пусть и неосязаемый трофей, ради которого и нужно смотреть футбол и болеть за команду? Да в подобном экстазе никто из сине-гранатовых фанатов не пребывал даже после роскошного гола Роналда Кумана в овертайме финала Кубка европейских чемпионов-1992 против «Сампдории»!

«Барселона» свой финал уже сыграла. Не имеет значения, что в настоящем финале в Кардиффе каталонцев не будет — им и не надо. Они уже сыты — и не проголодаются вплоть до осени.

Именно поэтому уже после первой игры ¼ финала сине-гранатовые снова повисли над бездной. Нейтральный болельщик раскатал губу и в глубине души надеялся, что сказочные «гномы» поставят чудеса на конвейер. Но так не бывает. Правильно сказано: случившееся 8 марта в Барселоне повторится только через сто лет. А пока прошло только полтора месяца.

Безусловно, душить надежду до старта никто не собирался. Луис Энрике вспоминал законы арифметики и шутил, что 0:3 отыграть проще, чем 0:4. Неймар твердил: «Мы верим, что можем сделать это снова». Пике вообще взрывал Твиттер саркастическим многоточием и будто кричал: «Я смотрю матч «Реала» с «Баварией» и не думаю о «Ювентусе».

«Барса» была настроена на общую победу — никто не собирается это оспаривать. И голевые моменты в начале матча красноречиво говорили за хозяев. Но Жорди Альба не подстроился под передачу в штрафную, Месси не попал в угол, да и Суарес промазал. А за удары, сколько ни бей, не дают путевок в полуфиналы Лиги чемпионов. И хорошо — иначе нас бы с вами давно избаловали всевозможными чудесами.

Бастион туринской обороны Кьеллини перед матчем сравнил нападение соперника с акулами, которые могут слопать жертву с потрохами и не подавиться — дай им только почуять запах крови. Она в первом тайме пролилась, но пустили ее не игроки «Ювентуса», а Месси. Причем в прямом смысле: аргентинец неудачно упал после единоборства с Пьяничем.

Но в переносном значении каталонцы крови так и не почуяли. Туринская колоннада вросла в свою штрафную и ликвидировала все, что движется. Хромал только правый фланг «Юве», где вышел недисциплинированный Куадрадо и кипучий Дани Алвес, который слишком хотел навредить бывшему клубу. Но в целом итальянцы действовали хладнокровно и четко выполняли установку Массимилиано Аллегри: высокий прессинг, внимательность при подстраховке, лишение соперника кислорода.

Вряд ли «Барсу» все это удивило. Изначально было понятно, что миссия невыполнима. И параллели с «ПСЖ» тут неуместны, ведь у парижан, во-первых, гораздо более слабая оборона, а во-вторых, менталитет средней по европейским меркам команды. Но «Ювентус» вышел на «Камп Ноу» с осознанием собственной значимости и мыслью забить, если получится. Да, не вышло, но от туринцев не веяло трусостью, даже когда они вжимались в свою штрафную.

Хозяевам не везло — слишком большое число ударов «задело габариты», но цели не достигло. Однако на Фортуну каталонцам жаловаться все равно бессмысленно. Как и на Фемиду — арбитр Бьорн Кайперс отработал не без шероховатостей, но выдержал темп и не опустился до уровня Виктора Кошшои.

«Барса» так и не забила, хотя до последнего лавировала по чужой штрафной в поисках запаха крови. Внюхивалась, вглядывалась, вслушивалась — но в ответ была тишина. Что логично — слишком громко было на «Камп Ноу» после «ПСЖ».

19.04.2017 21:45 Зрители 96290 Плей-офф: 1/4 финала Camp Nou
Барселона 0:0 Ювентус
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Энрике Луис Массимилиано Аллегри
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
41′ Андрес Иньеста (к) 8
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
Серхио Бускетс 5
44′ да Силва Сантос Неймар 11
78′ Серхи Роберто 20
Хавьер Маскерано 14
58′ Иван Ракитич 4
Пако Алькасер 17
1 Джанлуиджи Буффон (к)
23 Дани Алвес
12 Алекс Сандру
3 Джорджо Кьеллини 57′
19 Леонардо Бонуччи
17 Марио Манджукич
5 Миралем Пьянич
6 Сами Хедира 64′
16 Хуан Куадрадо 84′
18 Марио Лемина
21 Пауло Дибала 75′
15 Андреа Барцальи
9 Гонсало Игуаин 88′
22 Квадво Асамоа
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 12
1 Удары в створ 4
13 Угловые 4
10 Фолы 19
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Еврокубков

Кьеллини и Суарес обменялись футболками

Кьеллини и Суарес обменялись футболками

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и нападающий «Барселоны» Луис Суарес обменялись футболками по окончании ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов, который завершилась безголевой ничьей.
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