Крах «Барселоны»
В среду определились все полуфиналисты Лиги чемпионов-2016/17 — к «Реалу» и «Атлетико» добавились «Монако» с «Ювентусом», который уничтожил «Барсу», не пропустив от
сине-гранатовых ни одного мяча в двух матчах. Так наступил закат великой каталонской команды.
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Видимо, что-то случилось...
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Футбол — очень странная игра.
Вроде все просто: есть турнир, который считается лучшим в мире, и есть матч в конце весны, после которого победителю вручается ушастый трофей. Шагай по лестнице вплоть до вершины — и будет тебе счастье.
Но если все так просто, какие чувства испытали болельщики «Барселоны» после уже ставшей легендарной встречи с «ПСЖ» на «Камп Ноу»? Это ли не счастье? Это ли не подлинный, пусть и неосязаемый трофей, ради которого и нужно смотреть футбол и болеть за команду? Да в подобном экстазе никто из
«Барселона» свой финал уже сыграла. Не имеет значения, что в настоящем финале в Кардиффе каталонцев не будет — им и не надо. Они уже сыты — и не проголодаются вплоть до осени.
Именно поэтому уже после первой игры ¼ финала
Безусловно, душить надежду до старта никто не собирался. Луис Энрике вспоминал законы арифметики и шутил, что 0:3 отыграть проще, чем 0:4. Неймар твердил: «Мы верим, что можем сделать это снова». Пике вообще взрывал Твиттер саркастическим многоточием и будто кричал: «Я смотрю матч «Реала» с «Баварией» и не думаю о «Ювентусе».
«Барса» была настроена на общую победу — никто не собирается это оспаривать. И голевые моменты в начале матча красноречиво говорили за хозяев. Но Жорди Альба не подстроился под передачу в штрафную, Месси не попал в угол, да и Суарес промазал. А за удары, сколько ни бей, не дают путевок в полуфиналы Лиги чемпионов. И хорошо — иначе нас бы с вами давно избаловали всевозможными чудесами.
Бастион туринской обороны Кьеллини перед матчем сравнил нападение соперника с акулами, которые могут слопать жертву с потрохами и не подавиться — дай им только почуять запах крови. Она в первом тайме пролилась, но пустили ее не игроки «Ювентуса», а Месси. Причем в прямом смысле: аргентинец неудачно упал после единоборства с Пьяничем.
Но в переносном значении каталонцы крови так и не почуяли. Туринская колоннада вросла в свою штрафную и ликвидировала все, что движется. Хромал только правый фланг «Юве», где вышел недисциплинированный Куадрадо и кипучий Дани Алвес, который слишком хотел навредить бывшему клубу. Но в целом итальянцы действовали хладнокровно и четко выполняли установку Массимилиано Аллегри: высокий прессинг, внимательность при подстраховке, лишение соперника кислорода.
Вряд ли «Барсу» все это удивило. Изначально было понятно, что миссия невыполнима. И параллели с «ПСЖ» тут неуместны, ведь у парижан,
Хозяевам не везло — слишком большое число ударов «задело габариты», но цели не достигло. Однако на Фортуну каталонцам жаловаться все равно бессмысленно. Как и на Фемиду — арбитр Бьорн Кайперс отработал не без шероховатостей, но выдержал темп и не опустился до уровня Виктора Кошшои.
«Барса» так и не забила, хотя до последнего лавировала по чужой штрафной в поисках запаха крови. Внюхивалась, вглядывалась, вслушивалась — но в ответ была тишина. Что логично — слишком громко было на «Камп Ноу» после «ПСЖ».
|Энрике Луис
|Массимилиано Аллегри
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|12
|1
|Удары в створ
|4
|13
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бьорн Кайперс (Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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