Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По итогам четвертьфиналов Лигу чемпионов покинули немецкие «Бавария» и «Боруссия», английский «Лестер Сити» и испанская «Барселона», а в следующий раунд турнира пробились испанские «Реал» и «Атлетико», а также итальянский «Ювентус» и французский «Монако».

Жеребьёвка полуфинальных пар запланирована на 21 апреля. Встречи ½ финала пройдут 2 и 3 мая, а также 9 и 10 мая. Финальный матч турнира пройдёт 3 июня на стадионе «Национальный» в Кардиффе (Уэльс).