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19 апреля 2017, 23:59 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов

Определились все участники полуфиналов Лиги чемпионов в сезоне-2016/17.

Главные тренеры Ювентуса и Барселоны: Массимильяно Аллегри (слева) и Луис Энрике. Увеличить
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По итогам четвертьфиналов Лигу чемпионов покинули немецкие «Бавария» и «Боруссия», английский «Лестер Сити» и испанская «Барселона», а в следующий раунд турнира пробились испанские «Реал» и «Атлетико», а также итальянский «Ювентус» и французский «Монако».

Жеребьёвка полуфинальных пар запланирована на 21 апреля. Встречи ½ финала пройдут 2 и 3 мая, а также 9 и 10 мая. Финальный матч турнира пройдёт 3 июня на стадионе «Национальный» в Кардиффе (Уэльс).

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