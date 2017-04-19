Руни сохраняет шансы принять участие в ответном матче «МЮ» с «Андерлехтом»

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Из-за проблем с лодыжкой 31-летний форвард пропустил последние матчи «МЮ» и не вышел на поле в первой игре с «Андерлехтом», которая завершилась со счётом 1:1.

«Сейчас Руни тренируется, а его состояние улучшается. Если сегодня по окончании вечерней тренировки ответ по его состоянию будет положительным, то завтра он начнёт встречу на скамейке запасных. Он является опытным игроком, который мог бы быть нам полезен в предстоящей встрече. Если нам потребуется гол, контроль мяча или удержать счёт, он может нам помочь. Надеюсь на позитивный ответ по результатам тренировки», — цитирует Моуринью пресс-служба «МЮ».

Также Моуринью подтвердил, что защитники Фил Джонс и Крис Смоллинг, а также хавбек Хуан Мата продолжают восстанавливаться от травм и в матче с «Андерлехтом» не сыграют.