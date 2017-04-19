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19 апреля 2017, 22:16 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Руни сохраняет шансы принять участие в ответном матче «МЮ» с «Андерлехтом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сохраняет шансы принять участие в ответном домашнем матче ¼ финала Лиги Европы с «Андерлехтом», который состоится 20 апреля, сообщил главный тренер команда Жозе Моуринью.

Нападающий Манчестер Юнайтед <span class=error>Уэйн</span> <span class=error>Руни</span> сохраняет шансы принять участие в ответном домашнем матче ¼ финала Лиги Европы с Андерлехтом который состоится 20 апреля сообщил главный тренер команда <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span>. Увеличить
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Из-за проблем с лодыжкой 31-летний форвард пропустил последние матчи «МЮ» и не вышел на поле в первой игре с «Андерлехтом», которая завершилась со счётом 1:1.

«Сейчас Руни тренируется, а его состояние улучшается. Если сегодня по окончании вечерней тренировки ответ по его состоянию будет положительным, то завтра он начнёт встречу на скамейке запасных. Он является опытным игроком, который мог бы быть нам полезен в предстоящей встрече. Если нам потребуется гол, контроль мяча или удержать счёт, он может нам помочь. Надеюсь на позитивный ответ по результатам тренировки», — цитирует Моуринью пресс-служба «МЮ».

Также Моуринью подтвердил, что защитники Фил Джонс и Крис Смоллинг, а также хавбек Хуан Мата продолжают восстанавливаться от травм и в матче с «Андерлехтом» не сыграют.

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