Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29485291/
19 апреля 2017, 21:13 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Барселона» — «Ювентус»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Ювентуса» на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, который пройдёт на стадионе «Камп Ноу».

Стали известны стартовые составы Барселоны и <span class=error>Ювентуса</span> на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов который пройдёт на стадионе <span class=error>Камп</span> Ноу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первая встреча завершилась победой итальянской команды со счётом 3:0.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Юмтити, Пике, С. Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Суарес, Месси, Неймар.

«Ювентус»: Буффон, Сандро, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала, Игуаин, Манджукич.

Начало встречи — в 21:45 мск.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

«Бавария» подала жалобу на действия полиции против мюнхенских болельщиков

«Бавария» подала жалобу на действия полиции против мюнхенских болельщиков

«Бавария» подала официальную жалобу в УЕФА на действия испанской полиции по ходу ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4), который проходил в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков