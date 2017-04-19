«Барселона» — «Ювентус»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Ювентуса» на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, который пройдёт на стадионе «Камп Ноу».
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Первая встреча завершилась победой итальянской команды со счётом 3:0.
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Юмтити, Пике, С. Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Суарес, Месси, Неймар.
«Ювентус»: Буффон, Сандро, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала, Игуаин, Манджукич.
Начало встречи — в 21:45 мск.
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