«Монако» — «Боруссия» Д: команды определились со стартовыми составами
Стали известны стартовые составы «Монако» и дортмундской «Боруссии» на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.
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«Монако»: Субашич, Жемерсон, Туре, Глик, Менди, Моутинью, Бакайоко, Силва, Лемар, Фалькао, Мбаппе.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Геррейро, Вайгль, Шахин, Дурм, Кагава, Ройс, Обамейянг.
Начало — в 21:45 мск.
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