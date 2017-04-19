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19 апреля 2017, 21:38 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Монако» — «Боруссия» Д: команды определились со стартовыми составами

Стали известны стартовые составы «Монако» и дортмундской «Боруссии» на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.

Стали известны стартовые составы Монако и дортмундской <span class=error>Боруссии</span> на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Увеличить
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«Монако»: Субашич, Жемерсон, Туре, Глик, Менди, Моутинью, Бакайоко, Силва, Лемар, Фалькао, Мбаппе.

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Геррейро, Вайгль, Шахин, Дурм, Кагава, Ройс, Обамейянг.

Начало — в 21:45 мск.

Монако
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