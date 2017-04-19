«Барселона» не теряет надежду на выход в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на крупное поражение от «Ювентуса» в Турине. Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако».