УЕФА условно отстранил «Лион» и «Бешикташ» на 1 год от еврокубков по итогам матча ЛЕ
МОСКВА, 19 апр —
Р-Спорт. УЕФА условно отстранил французский «Лион» и турецкий «Бешикташ» на один год от еврокубков с испытательным сроком в два года из-за беспорядков на матче команд в Лиге Европы, сообщается на официальном сайте организации.
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Домашний матч «Лиона» в четвертьфинале Лиги Европы со стамбульским «Бешикташем» (2:1), который состоялся 13 апреля, начался с 45-минутной задержкой
Оба клуба также оштрафованы на 100 тысяч евро каждый.
Ответный матч «Бешикташа» с «Лионом» состоится в четверг в Стамбуле.
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