УЕФА условно отстранил «Лион» и «Бешикташ» на 1 год от еврокубков по итогам матча ЛЕ

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Домашний матч «Лиона» в четвертьфинале Лиги Европы со стамбульским «Бешикташем» (2:1), который состоялся 13 апреля, начался с 45-минутной задержкой из-за беспорядков, устроенных фанатами команд на трибунах.

Оба клуба также оштрафованы на 100 тысяч евро каждый.

Ответный матч «Бешикташа» с «Лионом» состоится в четверг в Стамбуле.