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19 апреля 2017, 20:05 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

УЕФА условно отстранил «Лион» и «Бешикташ» на 1 год от еврокубков по итогам матча ЛЕ

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт. УЕФА условно отстранил французский «Лион» и турецкий «Бешикташ» на один год от еврокубков с испытательным сроком в два года из-за беспорядков на матче команд в Лиге Европы, сообщается на официальном сайте организации.

Драка фанатов Лиона и Бешикташа на трибунах перед матчем команд в четвертьфинале Лиги Европы. Увеличить
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Домашний матч «Лиона» в четвертьфинале Лиги Европы со стамбульским «Бешикташем» (2:1), который состоялся 13 апреля, начался с 45-минутной задержкой из-за беспорядков, устроенных фанатами команд на трибунах.

Оба клуба также оштрафованы на 100 тысяч евро каждый.

Ответный матч «Бешикташа» с «Лионом» состоится в четверг в Стамбуле.

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УЕФА начал расследование по делу о беспорядках в Лионе

УЕФА начал расследование по делу о беспорядках в Лионе

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в связи с массовыми беспорядками за несколько минут до матча ¼ финала Лиги Европы между французским «Лионом» и турецким «Бешикташем». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
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