«Бавария» подала жалобу на действия полиции против мюнхенских болельщиков
«Бавария» подала официальную жалобу в УЕФА на действия испанской полиции по ходу ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4), который проходил в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
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Ранее появилась информация, что на
«Бавария считает действия испанской полиции совершенно неуместными и чрезмерными. “Бавария” уже подала апелляцию в УЕФА против действий испанской полиции. Кроме того, клуб требует объяснить поведение полицейских», — говорится на официальном сайте мюнхенского клуба.
|18.04.2017 21:45
|Зрители 78346
|Плей-офф: 1/4 финала
|Santiago Bernabeu
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Карло Анчелотти
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|26
|Удары (всего)
|19
|12
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|10
|7
|Фолы
|22
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Виктор Кошшои (Венгрия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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