«Бавария» подала жалобу на действия полиции против мюнхенских болельщиков

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Ранее появилась информация, что на фан-секторе «Баварии» по ходу матча завязалась потасовка. Беспорядки продолжались около минуты, информации о количестве пострадавших на данный момент нет.

«Бавария считает действия испанской полиции совершенно неуместными и чрезмерными. “Бавария” уже подала апелляцию в УЕФА против действий испанской полиции. Кроме того, клуб требует объяснить поведение полицейских», — говорится на официальном сайте мюнхенского клуба.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">Polizei knüppelt in Madrid <a href="https://twitter.com/hashtag/RMAFCB?src=hash">#RMAFCB</a> <a href="https://t.co/kGvDGUMB3W">pic.twitter.com/kGvDGUMB3W</a></p>— Sascha Meißner ? (@schollplatte) <a href="https://twitter.com/schollplatte/status/854419933236776960">18 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>