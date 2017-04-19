«Красная карточка убила «Баварию». Немецкие СМИ о матче с «Реалом»

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«Бавария» проигрывает 2:4 в дополнительное время на поле «Реала» и вылетает в четвертьфинале Лиги чемпионов. Но самые большие ошибки в матче совершают не мюнхенские футболисты, а венгерская судейская бригада во главе с Виктором Кошшои, — пишет Bild.

И приводит слова Анчелотти телеканалу Sky: «Судья показал явно худшую работу, чем мы. Это была серия ошибок, которые на этом уровне не должны происходить. Не должно быть, чтобы такие ошибки решали игру». Мюнхенский тренер разбирает ключевые сцены матча. В ситуациях, когда Криштиану Роналду делал счет 2:2 и 3:2, для него ясно, что португалец забивал из офсайда. Об эпизоде, в котором Видаль получил вторую желтую карточку, тренер говорит: «Это даже не фол. Он абсолютно ясно играет в мяч».

Соглашается с Анчелотти и бывший голкипер сборной Германии Леманн. «Какой обман», — приводятся слова вице-чемпиона Европы-2008 в «Твиттере».

Немецкое издание помещает цитаты из баварского лагеря. Видаль: «Такая кража не должна происходить в Лиге чемпионов». Боатенг: «В дополнительное время мы играли вдесятером против 14». Рибери: «Год напряженной работы. Спасибо, судья, бравоооо». Мюллер: «После 2:1 и с 11 игроками мы были ментально супер, но потом у нас забрали ветер из парусов».

А Spox пишет, что после матча на обязательном банкете Карл-Хайнц Румменигге, обращаясь к команде, говорил: «Должен сказать, сегодня в первый раз у меня что-то вроде невероятной ярости. Ярости потому, что мы были обмануты. Мы были обмануты в самом прямом смысле слова».

Kicker начинает материал такими словами: «В конце длинного вечера на стадионе “Сантьяго Бернабеу” много вопросов к Кошшои». И потом: к разочарованию мюнхенцев, он допустил ошибочные решения. Естественно, разбираются важнейшие ситуации. «Это был даже не фол», — разделяет мнение Анчелотти по поводу второго предупреждения Видаля баварский босс Румменигге. Затем говорит: «Красная карточка была киллером». Издание отмечает, что, как и в первом матче, «Бавария» вынуждена была противостоять «Реалу» около получаса в меньшинстве. При этом команда Анчелотти отважно боролась, причем с двумя едва ли не героическими центральными защитниками Хуммельсом и Боатенгом, которые вышли на поле нездоровыми, но выстояли 120 минут. В конечном итоге, отмечает издание, команде ничего не оставалось, как покинуть испанскую столицу с высоко поднятой головой.

Разумеется, негодуют болельщики. При этом некоторым из них не откажешь в чувстве юмора. Sport1 сообщает, что некий поклонник мюнхенцев внес в Wikipedia обновление, согласно которому вскоре после финального свистка венгерский судья Кошшои стал… игроком «Реала».