Нойер выбыл до конца сезона и может пропустить Кубок конфедераций

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Как сообщил исполнительный директор мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге, восстановление голкипера после перелома ноги займет восемь недель. Таким образом, в нынешнем сезоне он больше не сыграет, сообщает AFP. Также под вопросом его участие в составе сборной Германии в Кубке конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдет в России.

Напомним, что Нойер получил травму в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4 д.в.).