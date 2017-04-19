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19 апреля 2017, 12:25 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Нойер выбыл до конца сезона и может пропустить Кубок конфедераций

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер выбыл из строя на длительный срок.

Вратарь Баварии Мануэль <span class=error>Нойер</span> выбыл из строя на длительный срок. Увеличить
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© РИА "Новости"

Как сообщил исполнительный директор мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге, восстановление голкипера после перелома ноги займет восемь недель. Таким образом, в нынешнем сезоне он больше не сыграет, сообщает AFP. Также под вопросом его участие в составе сборной Германии в Кубке конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдет в России.

Напомним, что Нойер получил травму в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4 д.в.).

18.04.2017 21:45 Зрители 78346 Плей-офф: 1/4 финала Santiago Bernabeu
Реал 4:2 ДВ Бавария
Основное время: 1:2 (0:0)
Главные тренеры
Зинедин Зидан Карло Анчелотти
Голы
76′ Криштиану Роналду (Каземиру) 7
105′ Криштиану Роналду (Серхио Рамос) 7
110′ Криштиану Роналду (Виейра да Силва Марселу) 7
112′ Марко Асенсио 20
9 Роберт Левандовски 53′
4 Серхио Рамос 78′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 15
Виейра да Силва Марселу 12
Серхио Рамос (к) 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Лука Модрич 19
40′ Каземиру 14
Криштиану Роналду 7
114′ Тони Кроос 8
Матео Ковачич 16
64′ Карим Бензема 9
Марко Асенсио 20
71′ Франсиско Роман Иско 22
Лукас Васкес 17
1 Мануэль Нойер
21 Филипп Лам (к)
27 Давид Алаба
5 Матс Хуммельс 75′
17 Джером Боатенг
10 Арьен Роббен 101′
6 Тиагу Алькантара
23 Артуро Видаль 6′ 84′
7 Франк Рибери 71′
11 Дуглас Коста
9 Роберт Левандовски 88′
32 Джошуа Киммих
14 Хаби Алонсо 75′ 70′
25 Томас Мюллер
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
26 Удары (всего) 19
12 Удары в створ 2
7 Угловые 10
7 Фолы 22
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Виктор Кошшои (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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