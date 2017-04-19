«Барселона» верит в чудо

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«Монако» — «Боруссия» («Луи II», 21:45 мск)

Это противостояние навсегда запомнится террористической атакой на автобус «Боруссии», когда тот выезжал на стадион перед первым матчем. В результате игру перенесли на сутки, однако дортмундцы были настолько шокированы произошедшим, что не смогли проявить своих лучших качеств (2:3).

Как выяснилось, сразу после ЧП в «Боруссии» даже поднимали вопрос о снятии с турнира, однако чуть позже все же отказались от радикальных мер, посчитав, что таким образом сыграют на руку инициаторам взрывов, в результате которых Марк Бартра получил физическую травму, а его партнеры — психологическую. Испанец был прооперирован и пропустит около четырех недель.

Зато в строй после полуторамесячного отсутствия вернулся один из лидеров желто-черных Марко Ройс. По его мнению, шансы соперников пройти в полуфинал стоит расценивать как 50 на 50.

«Результат первой игры не в нашу пользу, но у нас есть характер, чтобы изменить положение дел, — приводит слова полузащитника пресс-служба УЕФА. — У нас хороший коллектив, я в него верю. Мы уже не раз показывали в текущем сезоне, что можем играть все 90 минут на стабильно высоком уровне».

Находившийся рядом с разрывом одной из бомб наставник «Боруссии» Томас Тухель уже отошел от шока и тоже считает свою команду способной на маленький подвиг.

«Нашей команде вполне по силам победить с разницей в два мяча, — отметил он. — Мы полностью готовы к игре, думаем только о ней. Знаем, что придется тяжело, но верим в себя.

У нас наблюдается правильная пропорция опытных футболистов и молодежи. Мы хорошо продвигаемся вперед по турнирной сетке Лиги чемпионов и надеемся продолжить борьбу в турнире. Во втором тайме первого матча мы доминировали по всем показателям. Я настроен очень оптимистично, поскольку знаю нашу силу. Пусть даже нам противостоит очень солидный соперник.

Цитата Мы должны нащупать необходимый баланс между атакой и обороной. Наша команда любит атаковать, и мы постараемся создать максимально много голевых моментов.

Чего нам стоит избежать, так это длинных разрезающих передач на нашу половину, как было в случае с третьим пропущенным голом в Дортмунде. А атаковать мы будем с первой до последней минуты.

Остается надеяться, что и остальные уже полностью оправились от потрясения. Хотя безболезненно такое, конечно, не проходит. Например, вратарь «Боруссии» Роман Бюрки пожаловался журналистам на плохой сон.

«В течение ночи не могу заснуть, — цитирует спортсмена Der Bund. — Зато когда встаю с кровати, радуюсь от того, что нахожусь дома. Во время первой игры с “Монако” я реагировал на некоторые моменты с небольшим запозданием. У меня будто пелена на глазах была».

Между очными встречами оба клуба одержали домашние победы в национальных чемпионатах. Дортмундцы справились с франкфуртским «Айнтрахтом» (3:1), а монегаски сломили сопротивление «Дижона» (2:1). Решающий гол в этом матче записал на свой счет нападающий Радамель Фалькао, который, судя по всему, вновь в хорошей форме и готов к большим свершениям.

«Мы привыкли играть в определенном стиле и не будем ему изменять, — заявил главный тренер “Монако” Леонардо Жардим, слова которого передает Tmw. — Постараемся действовать динамично. Ожидаем, что “Боруссия” будет опаснее, чем в первом матче, так как у нее восстановились Ройс и Гонсало Кастро».

«Барселона» — «Ювентус» («Камп Ноу», 21:45 мск)

На предыдущей стадии турнира сине-гранатовым удалось невероятное. Они первыми в истории Лиги чемпионов отыграли разницу в четыре мяча и шагнули дальше (0:4, 6:1). Теперь же перед подопечными Луиса Энрике стоит более легкая задача: неделю назад в Турине они уступили «лишь» 0:3.

Дежурную браваду о вере в итоговый успех специалист выдал и на сей раз, однако верится в искренность его слов с трудом. «Ювентус» — не «Пари Сен-Жермен», куда более строг в обороне и на зависть рационален впереди. Едва ли он станет транжирить моменты, как делали это в дебюте ответной встречи парижские звезды.

И пусть защитник «Ювентуса», в прошлом оплот обороны «Барсы» Дани Алвес скромно расценивает шансы как 60 на 40 в пользу своего нынешнего клуба, волноваться Массимилиано Аллегри и поклонникам черно-белых, скорее всего, не стоит. Тем более в стане каталонцев не скрывают внутренние проблемы.

Так, вопиющее недовольство игрой команды после матча чемпионата Испании с «Реал Сосьедад» (3:2) выразил поразивший цель дважды Лионель Месси. По сведениям СМИ, своими претензиями он поделился с напарниками и, в частности, с Луисом Суаресом. Энрике не стал комментировать слова аргентинца развернуто, но заметил, что тот будет полезен «Барсе», даже если сыграет на 25% от своих возможностей.

«Учитывая, что у соперника будут шансы, и он может нас огорчить, мы должны забивать пять мячей, — резюмировал Энрике. — Нужно быть максимально эффективными, создавать моменты, забивать голы. Требуются баланс, агрессивная игра с мячом и без. Мы должны давать болельщикам повод радоваться. Если все получится, то можем повторить то, что сделали с “ПСЖ”. Знаем, что “Барса” может забить три мяча за три минуты, поэтому будем атаковать до последнего. Если удастся провести быстрый гол, атмосфера на “Камп Ноу” приведет ко второму, а третий уже случится сам собой. В данный момент терять нам нечего. Вариант только один — атаковать, атаковать, атаковать. Затем немного передохнуть и снова идти в наступление».

В прошедшем туре Серии А «Юве» без труда одолел в гостях безнадежного аутсайдера «Пескару» (2:0) без Джанлуиджи Буффона и некоторых других основных исполнителей, которым был предоставлен отдых. Дублем отметился аргентинец Гонсало Игуаин, с которым сегодня будут связаны главные атакующие надежды. Автор двух голов в ворота «Барсы» в Турине Пауло Дибала травмировался в Пескаре. Хоть он и внесен в заявку, скорее всего, не готов играть целый матч.

«В Барселоне выступать очень эмоционально. Ранее у меня не было возможности сюда вернуться, — поделился Алвес. — Необходимо проявить должное уважение, однако мы знаем, что все игры на “Камп Ноу” сложные. Хотим забивать мячи, а не просто думать о защите. Намереваемся нанести вред “Барсе”, и гол сыграет большую роль в этом. Конечно, “Барселона” в моем сердце, но нужно отделять фанатскую любовь от профессионального матча».

Аллегри на предматчевой пресс-конференции рассуждал о глобальных вещах.

«Это не последний наш экзамен, — сказал итальянец Football Italia. -«Ювентус» всегда должен быть среди восьми лучших клубов в Европе — это должно стать данностью. Мы растем как в техническом плане, так и в менталитете, уверенности в себе.

Цитата Важно было достичь четвертьфинала, но это лишь одна ступенька по пути на финал в Кардифф. Конечно, если мы обыграем «Барселону», то никто не даст нам кубок, это так не работает.

Сейчас есть особая связь с болельщиками после тех трех лет, что я провел в клубе. Это очень приятно и игрокам, которые выходят на поле, чтобы победить. Все, что я могу сделать, как тренер, это подтолкнуть футболистов к своей лучшей игре".

Средний коэффициент на проход «Барсы» в полуфинал равен у букмекеров 5,0. Хорватский полузащитник команды Иван Ракитич сослался на магию «Камп Ноу»: мол, на этой арене возможно все. Аналогично размышляет капитан Андрес Иньеста. Он видит ключиком к достижению цели быстрый гол, а также терпение и хорошую реализацию.