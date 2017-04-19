Левандовски: Судья сделал много ошибок, «Реал» невозможно обыграть вдесятером

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«Сегодня мы могли победить, но арбитр сделал много ошибок. «Реал» невозможно было обыграть с десятью игроками на поле. Красной карточки не должно было быть. Также у «Реала» один или два гола были из офсайда. Когда я был один на один, я тоже, возможно, не был вне игры.