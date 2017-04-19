Левандовски: Судья сделал много ошибок, «Реал» невозможно обыграть вдесятером
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски по окончании ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4) остался недоволен решениями арбитров во главе с венгром Виктором Кошшои.
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© AP 2017
«Сегодня мы могли победить, но арбитр сделал много ошибок. «Реал» невозможно было обыграть с десятью игроками на поле. Красной карточки не должно было быть. Также у «Реала» один или два гола были из офсайда. Когда я был один на один, я тоже, возможно, не был вне игры.
Очень трудно играть против «Реала» на «Бернабеу», если у вас такая ситуация. Это расстраивает, потому что мы были близки к выходу в следующий раунд, — цитирует форварда
|18.04.2017 21:45
|Зрители 78346
|Плей-офф: 1/4 финала
|Santiago Bernabeu
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Карло Анчелотти
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|26
|Удары (всего)
|19
|12
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|10
|7
|Фолы
|22
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Виктор Кошшои (Венгрия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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