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19 апреля 2017, 10:39 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Дибала полностью готов помочь «Ювентусу» в ответном матче с «Барселоной»

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил, что сумел восстановиться к ответному матчу с «Барселоной» в ¼ финала Лиги чемпионов (19 апреля) после повреждения, полученного в игре 32-го тура чемпионата Италии против «Пескары» (2:0).

Нападающий туринского <span class=error>Ювентуса</span> <span class=error>Пауло</span> <span class=error>Дибала</span> сообщил что сумел восстановиться к ответному матчу с Барселоной в ¼ финала Лиги чемпионов (19 апреля) после повреждения полученного в игре 32-го тура чемпионата Италии против <span class=error>Пескары</span> (2:0). Увеличить
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«К счастью, всё хорошо, я уже тренируюсь вместе с командой. Я готов к матчу с “Барселоной” на все сто», — сказал Дибала в интервью TyC Sports.

Дибала покинул поле на 54-й минуте, после того как пострадал от грубого нарушения Салли Мунтари. В первом матче «Ювентус» дома победил «Барсу» со счётом 3:0.

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