Дибала полностью готов помочь «Ювентусу» в ответном матче с «Барселоной»

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«К счастью, всё хорошо, я уже тренируюсь вместе с командой. Я готов к матчу с “Барселоной” на все сто», — сказал Дибала в интервью TyC Sports.

Дибала покинул поле на 54-й минуте, после того как пострадал от грубого нарушения Салли Мунтари. В первом матче «Ювентус» дома победил «Барсу» со счётом 3:0.