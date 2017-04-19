Дибала полностью готов помочь «Ювентусу» в ответном матче с «Барселоной»
Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил, что сумел восстановиться к ответному матчу с «Барселоной» в ¼ финала Лиги чемпионов (19 апреля) после повреждения, полученного в игре 32-го тура чемпионата Италии против «Пескары» (2:0).
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«К счастью, всё хорошо, я уже тренируюсь вместе с командой. Я готов к матчу с “Барселоной” на все сто», — сказал Дибала в интервью TyC Sports.
Дибала покинул поле на 54-й минуте, после того как пострадал от грубого нарушения Салли Мунтари. В первом матче «Ювентус» дома победил «Барсу» со счётом 3:0.
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