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«БАРСЕЛОНА» ЖАЖДЕТ ПОВТОРЕНИЯ ЧУДА.

Все домашние матчи этого розыгрыша Лиги чемпионов «Барселона» выигрывала с разницей не менее, чем в четыре мяча. 7:0 против «Селтика», 4:0 против «Манчестер Сити», 4:0 против менхенгладбахской «Боруссии», 6:1 против «ПСЖ». Повторения любого счета из этих предыдущих матчей на «Ноу Камп» было бы более чем достаточно для каталонцев, чтобы пройти «Старую Синьору». Перед ответной игрой с парижанами сине-гранатовых пугали тем, что никто прежде в истории плей-офф еврокубков не отыгрывал поражение 0:4. Но пройти дальше после проигрыша 0:3 в первой игре удавалось очень многим. В том числе и «Барселоне» — трижды. Все три прецедента произошли на в Каталонии, все три раза счет ответного матча оказался 3:0 и во всех трех случаях каталонцы затем выигрывали в серии послематчевых пенальти.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/4 финала, 19.04.2017, 21:45 -:- Барселона Ювентус

Однако на практике задача отыграться после 0:3 в Турине выглядит не менее сложно, чем пройти дальше после парижских 0:4. Едва ли «Ювентус» может развалиться так, как это сделал «ПСЖ». Но у «Барселоны» все же есть и другие поводы для оптимизма, помимо статистических. Самое главное — возвращение в строй Бускетса, которого так не хватало в Турине. При этом сине-гранатовые избежали каких-либо дисквалификаций на ответный матч и смогут выставить на ответную игру почти оптимальный состав. Проблема разве в травме бразильца Рафиньи, ставшего основным правым форвардом после перестройки «Барселоны» на схему 3−4−3. Кроме того, под вопросом выход на поле Маскерано, получившего микротравму в Турине. Обе эти потери существенны при том условии, что команда Луиса Энрике будет играть по тактической расстановке 3−4−3. Но если главный тренер испанского гранда вернется к более традиционному построению с четырьмя защитниками, то значимость этих травм резко снижается. Ведь ни Рафинья, ни Маскерано не входят в оптимальный состав «Барселоны» при схеме 4−3−3, но обоим сложно найти достойные альтернативы при расстановке 3−4−3. Поэтому от Энрике логично ждать возвращения к построению с четырьмя защитниками при постоянных подключениях вперед крайних защитников — Серхи Роберто и Жорди Альбы.

При выборе схемы 4−3−3 настораживают разве что два момента — крайне посредственная игра пары центральных защитников Пике — Юмтити в последнем матче против «Реал Сосьедад» и то, что передвижение Месси на правый фланг несколько ограничит степень свободы перемещений аргентинца. Впрочем, «Барселона» настроена рисковать — и это значит, что Серхи Роберто может куда больше времени проводить на правом фланге атаки при подстраховке со стороны Ракитича и при перемещении Месси в центральную зону — практически это игра в четыре форварда. Энрике такой перекос в сторону атаки совсем не пугает.

«Мы собираемся рисковать так сильно, что готовы даже сыграть с восемью нападающими, если будет нечего терять», — сказал главный тренер «Барселоны».

Одним из ключей к успеху «Барселоны» в уже легендарном матче с «ПСЖ» была запредельная (по меркам «Ноу Камп») поддержка болельщиков. Даже за семь минут до конца игры при счете 3:1 трибуны были полны, зрители продолжали верить в команду и неистово гнали ее вперед. Сейчас веры в возможность отыгрыша у фанатов не меньше, чем тогда. Заделом в поддержке команды станет впечатляющая мозаика на стадионе. Зрители поднимут перед матчем синие, красные и желтые картонки, образов несколько линий цветов клуба и Каталонии с надписями «Барса» на заворотных трибунах и «Больше чем клуб» на центральной. На сей раз — редкий случай для Барселоны — слова этого лозунга будут на английском языке вместо каталанского.

Дани АЛВЕС: «Я ФАНАТ “БАРСЫ”. НО НЕ В ЭТОТ ВЕЧЕР».

В Каталонию «Ювентус» отправился во вторник вечером, а прежде провел тренировку на базе в Виново. Главной новостью стало то, что герой первого матча против «Барсы» Пауло Дибала полностью восстановился от повреждения голеностопа, которое получил в субботнем матче серии А против «Пескары».

Впрочем, это не стало сенсацией, ведь еще днем ранее полузащитник в интервью аргентинскому телеканалу Tyc Sports сообщил: «Я в полном порядке и готов сыграть на «Камп Ноу».

Заодно Дибалу спросили о новом контракте с «Юве», который он подписал буквально на днях.

«На меня выходили “Барселона”, “Реал” и “Бавария”, но я сказал им, что остаюсь в Турине. Это мой выбор. Почему? Да потому что “Юве” ни в чем не уступает этим клубам!».

Итальянские журналисты, посетившие вторничное занятие «Старой Синьоры», подметили еще несколько любопытных деталей. Во-первых, отдельно занимался Клаудио Маркизио (впрочем, в Барсу он все равно полетел).

Также, судя по тренировке, «Юве» сыграет по схеме 4−2−3−1. В старте при этом, само собой, выйдут Буффон и Хедира, отдыхавшие в выходные (стоит отметить, что на карточках «висят» Хедира, Манджукич и Куадрадо). А еще ожидается появление с первых минут Дани Алвеса, который заменит Штефана Лихтштайнера.

Именно Дани Алвес принял участие в пресс-конференции на «Камп Ноу», что логично: бразилец защищал сине-гранатовые цвета с 2008 по 2016 год.

— Наши шансы на выход в полуфинал — 60 процентов. Если мы пройдем «Барселону», это будет означать, что мы прошли лучший клуб в мире. Я остаюсь фанатом «Барсы», глупо это скрывать. Но на один вечер выкину это из головы и отдам все силы ради успеха «Ювентуса», — сказал Алвес, выступивший перед прессой в стильных темных очках.

Следом на вопросы ответил главный тренер Массимилиано Аллегри. Первым делом он заверил, что туринцы ни в коем случае не собираются отсиживаться в обороне, удерживая преимущество в три мяча. Печальный пример «ПСЖ» слишком свеж, чтобы наступить на те же грабли.

Цитата — Глупо будет думать только об обороне. Я сильно сомневаюсь, что за неделю «Барселона» избавилась от всех своих проблем в защите. А это значит, что мы должны продолжать делать то, что принесло нам успех в Турине — искать шансы у чужих ворот.

Мы приехали, чтобы еще раз победить. Атака у каталонцев прекрасная, но я уверен, что наша центральная линия и защита способны ее остановить, — сказал Аллегри. И добавил, что в случае выхода в полуфинал «Юве» отнюдь не станет главным фаворитом турнира.

С ним не согласен главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи, приводивший «Юве» к победе в Лиге чемпионов, а сборную Италии — к золоту чемпионата мира.

— Туринцы способны выиграть в этом сезоне все турниры, в которых участвуют, — отметил легендарный тренер в интервью La Repubblica. — Сегодня «Ювентус» — лучшая команда в Европе. «Барса» хороша только в атаке, а «Старая синьора» — во всем, она умеет перестраиваться и быть разной. У нее сильная оборона, изумительная атака. И, конечно, ВЕЛИКИЙ вратарь.

«БАРСЕЛОНА» — «ЮВЕНТУС».

Сегодня. Барселона. Стадион «Камп Ноу». 21.45 (Матч ТВ — 21.40).

Коэффициенты по версии Winline: П1 1.53 — Н 4.74 — П2 5.68

ПОТЕРИ Видаль, Рафинья (травм.) — Пьяца (травм.)

Судья: Кайперс (Голландия).

Первый матч — 0:3.

VS ЖУРНАЛИСТ.

Игорь ЯНОВСКИЙ, бывший полузащитник «ПСЖ».

1:1 Буду болеть за «Монако». Хотя не исключаю, что Дортмунд может взять верх. Две очень веселые команды. И все же склоняюсь к ничьей.

Виталий АЙРАПЕТОВ, корреспондент отдела футбола.

2:1 «Барса» победит, но второй раз подряд не спасется.

«СЭ» проведет трансляцию матча «Барселона» — «Ювентус». Встреча состоится сегодня, 19 апреля, начало — в 21.45 по московскому времени.