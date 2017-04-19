«Произошла вопиющая несправедливость, мы в ярости»

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«Реал» — «Бавария» — 4:2.

Матч на «Сантьяго Бернабеу» ознаменовался грандиозным скандалом. Испепеляющей критике подверглась работа венгерской бригады арбитров во главе с опытным Виктором Кошшои, которая ошибочно засчитала два мяча Криштиану Роналду из явного положения «вне игры» (речь идет о втором и третьем голах португальца, состоявшихся в овертайме и напрямую повлиявших на исход).

В первом случае напортачил лайнсмен Дьорди Ринг, проигнорировавший метровый офсайд. Во втором антигероем эпизода выступил Венцель Тот: он опоздал к развитию событий и прозевал момент паса Марсело на Роналду, который бежал параллельным курсом и оказался ближе мяча к воротам.

Если в данных ситуациях можно говорить о том, что Кошшои сильно подставили помощники, превратив в главного изгоя мирового футбола прямо сейчас, то на 84-й минуте он уже лично принял решение удалить мюнхенца Артуро Видаля за вторую — и весьма неочевидную — желтую карточку при счете 2:1 в пользу «Баварии».

Каскад судейских ляпов заставил главного тренера гостей Карло Анчелотти выступить в пользу введения видеоповторов, к чему призывают довольно давно. При этом итальянский специалист отмел даже гипотетическую вероятность влияния на арбитров со стороны «Реала».

«Не думаю, что такое имело место. Просто судьи ошибались, — цитирует наставника Football Italia. — Кошшои и его ассистенты справились со своими обязанностями хуже, чем я ожидал. Прекрасно понимаю, что в футболе может случиться все, что угодно, но столько ляпов — это уже перебор. Второй и третий голы пришли из офсайда.

Я никогда не был сторонником видеоповторов, но вынужден признать, что теперь это становится необходимостью. Нельзя выявлять полуфиналиста Лиги чемпионов таким образом.

После матча я беседовал с мадридским коллегой Зинедином Зиданом. Он согласился, что судейство было плохим. На таком уровне подобное не должно происходить. Надеюсь, в самом скором времени на помощь арбитрам придут технологии. Обидно, ведь до изгнания Видаля мы контролировали ход событий.

Имеющий статус арбитра ФИФА 41-летний Кошшои уже не в первый раз оскандалился на высшем уровне. По иронии, в ответном полуфинале ЛЧ-2012/13 он ошибался в пользу «Баварии», неправильно засчитав три из четырех ее голов в ворота «Барселоны» (4:0).

Работа венгра в матче Англия — Украина на Евро-2012 ввергла в бешенство страну — хозяйку турнира. Причем депутаты Верховной рады даже потребовали тогда объявить Кошшои персоной нон-грата в своей стране. Случались в его карьере и другие неудачные игры.

«Подобному воровству не место в Лиге чемпионов, — приводит слова попавшего под жесткие санкции арбитра Артуро Видаля Marca. — Мы хотели пройти в следующий раунд: очень неприятно, что судьбу настолько яркого матча решил судья. Из-за него “Бавария” вылетает, и все мы в ярости. Произошла вопиющая несправедливость».

По сведениям испанской прессы, вскоре после игры полицейским пришлось выводить из судейской комнаты на стадионе трио ходоков «Баварии» в лице Видаля, Тьяго Алькантары и Роберта Левандовски.

Разъяренные футболисты пытались переговорить с венграми «по душам».

Уже через считанные секунды после финального свистка всевозможные «твиттеры» взорвались негодующими комментариями. Например, экс-игрок сборной Колумбии Фаустино Асприлья призвал прекратить «кражи командой крыс», а бывший защитник «Ливерпуля» норвежец Йон-Арне Риисе назвал случившееся «позором».

Защитник «Барселоны» Жерар Пике опубликовал пост с многоточием. Капитан «Реала» и автор автогола на 78-й минуте Серхио Рамос в ответ посоветовал партнеру по обороне испанской сборной пересмотреть ответный матч каталонцев против французского «Пари Сен-Жермен» (6:1), где спорных решений арбитра также хватало в избытке.

Кстати, для 31-летнего Рамоса эта игра стала 100-й в Лиге чемпионов. А Роналду благодаря хет-трику первым в истории турнира разменял сотню голов: теперь их у него уже 101 (против «лишь» 94 у барселонского аргентинца Лионеля Месси).

Уникальное достижение произвело впечатление на олимпийскую чемпионку Сочи-2014 по фигурному катанию Аделину Сотникову, которая через соцсети тут же потребовала познакомить ее с португальцем.

В довесок ко всему бразилец Марсело провел 400-й матч за «Реал», получив из рук президента клуба Флорентино Переса памятную майку с соответствующей цифрой.

«Мы знали, что «Бавария» непременно накажет нас, если мы не покажем качественный футбол, — сказал Роналду. — В первом тайме мы могли забить два-три мяча, как и во втором. Нет никаких сомнений в том, что именно мы были лучше.

Непросто поразить ворота мюнхенцев шесть раз в двух матчах, так что мы полностью заслужили этот успех. Прошу лишь, чтобы меня не освистывали, ведь я выкладываюсь на сто процентов в каждой встрече. Даже когда не забиваю, все равно стараюсь приносить максимум пользы клубу. Команда проделала хорошую работу, а я доволен своим хет-триком.

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер покинул арену на костылях. В эпизоде с третьим голом «Реала» он получил перелом стопы и, скорее всего, пропустит остаток сезона.

«На «Сантьяго Бернабеу» состоялся чудесный спектакль, эмоции переполняли зрителей, — констатировал председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге, чьи слова передает L’Equipe. — Обе команды заслужили лестных слов, наша показала фантастический футбол.

Жаль только, что некоторые решения оказались не в нашу пользу. Причем это началось еще в первой игре. Красная карточка Видалю явилась для нас смертным приговором. Но я все равно снимаю шляпу перед «Баварией». Ребята выглядели великолепно.

Зидан назвал матч труднейшим в своей тренерской карьере.

«Бавария» нас поджимала, но мы сохраняли спокойствие, — отметил он. — Были моменты, когда «Реал» должен был, но не смог забить. В целом мы показали достойный футбол. О судействе поговорили с Анчелотти: он, конечно, недоволен. Но я не стану обсуждать работу арбитров. Им пришлось тяжело. Что же до Роналду, все мы знаем, что в самые тяжелые моменты можем на него рассчитывать.

«Действительно, Видаль не нарушал правила, когда ему незаслуженно предъявили второй «горчичник», — заявил испанец Алькантара.

— Очень возмутило, что все усилия свел на нет человек со свистком. Который, к тому же, излишне благоволил соперникам. Мы крайне разочарованы судейством.

Любопытно, что немецкий легионер «Реала» и бывший игрок «Баварии» Тони Кроос выразил солидарность с проигравшими. По словам полузащитника, ему жаль, что исход определили решения венгерских арбитров. В то же время Кроос считает, что мадридцы заслуженно прошли дальше. Как бы то ни было, «сливочные» выиграли у мюнхенцев в пятый раз подряд.

«Лестер» — «Атлетико» — 1:1.

Во вторник окончилась сказка «Лестера», который, надо полагать, вернется в еврокубки очень не скоро. После минимального поражения в гостях (0:1) хозяева настырно рвались отквитать отставание (как произошло в 1/8 финала с «Севильей» — 2:0 после 1:2), однако класс «Атлетико» оказался выше. «Лисы» действовали излишне прямолинейно, заставив вспомнить о классическом британском футболе.

Сравняв счет на 61-й минуте усилиями своего лучшего бомбардира Джейми Варди, «Лестер» насел на ворота Яна Облака, произвел в общей сложности 24 удара, но больше не преуспел, хотя тот же форвард бил из всех возможных позиций.

Подопечных Крейга Шекспира то подводила точность, то на пути мяча, которому уже некуда было деваться, вставали самоотверженные мадридцы.

«Мы должны были оставить на поле все силы, и мы это сделали, — резюмировал Шекспир в разговоре с «Би-би-си». — Во второй тайме «Лестер» играл поистине хорошо. Да и в первом тоже. Необходимо было забивать после гола Варди….

Мне нужно было раньше провести замены. В любом случае, уступить дорогу команде калибра «Атлетико» не зазорно.

«Меня переполняют эмоции и гордость после такой игры, — признался наставник “матрасников” Диего Симеоне. — Нужно отметить и противников, которые достойно провели матч. Было здорово противостоять такой команде».

Как заметил хавбек гостей Коке, он и его партнеры почувствовали напор «Лестера» после перерыва.

«Когда хозяева принялись давить, мы поняли, что можем пропустить. Поэтому сражались до самого конца, не сбавляя темпа, — пояснил он. — Всегда сложно играть на английских стадионах. Ждали проблем, но успешно с ними справились».