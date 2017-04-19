«Реал» — «Бавария»: скандал, еще один скандал!"
Реакция игроков, тренеров и экспертов на судейские ошибки в матче
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Реакция игроков и тренеров «Реала» и «Баварии», а также экспертов на судейские ошибки в матче.
Арьен РОББЕН, нападающий «Баварии»:
— Встречались такие команды — приятно посмотреть. Все ведущие футболисты на поле. Но исход матча решили ошибки судей в самых важных эпизодах. Не люблю жаловаться на арбитров. В первую очередь, нужно анализировать собственные ошибки, смотреть, что ты сделал не так. Но сегодня судьи ошиблись не один раз, а множество. И это позор. Сам матч обещал стать рекламой футболу, а в итоге все решил человек со свистком.
Карло АНЧЕЛОТТИ, главный тренер «Баварии»:
— Понимаю: судьи ошибаются, такое случается в футболе. Но не так часто и не на таком уровне. Артуро не должен был получать вторую желтую, а Роналду дважды забил из офсайда. В четвертьфиналах нужны хорошие судьи или надо начинать использовать видеоарбитров. А то слишком много ошибок.
Зинедин ЗИДАН, главный тренер «Реала»:
— В футболе не бывает везения. Мы выиграли у «Баварии» оба матча. И заслуженно идем дальше. Голы из офсайда? Видаль не заслуживал удаления? А нам ни за что поставили пенальти, а второй гол «Баварии» забит из офсайда.
Артуро ВИДАЛЬ, полузащитник «Баварии»:
— Мадрид испугался, и арбитр сразу начал свое шоу.
— Команда играла отлично. Если вы станете винить в поражении футболистов, значит, вы смотрели другой матч. Отличный футбол, но против нас сыграли ошибки судей. Конечно, очень сильно сказалось удаление.
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ, нападающий «Баварии»:
— Рефери совершил очень много ошибок. Вдесятером играть против «Реала» практически невозможно.
Жерар ПИКЕ, защитник «Барселоны»:
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СЕРХИО РАМОС, защитник «Реала»:
— Твит Пике в виде многоточия? Если взять матч «Барсы» против «ПСЖ» там и трех точек не хватит. И перестаньте наконец меня спрашивать про него.
ТИАГУ АЛЬКАНТАРА, полузащитник «Баварии»:
— Нужны судьи соответствующего уровня. Квалифицированные. А этот арбитр допустил ошибки, которые непозволительны в Лиге чемпионов.
Михаэль БАЛЛАК, в прошлом полузащитник «Байера», «Баварии», «Челси» и сборной Германии:
— Скандал! Откуда тут красная карточка?! Еще один скандал — метровый офсайд!
Кристиан ВЬЕРИ, в прошлом нападающий «Интера» и сборной Италии:
— Рефери и его помощники — это позор. «Реал» — «Бавария». Ужасно.
Оуэн ХАРГРИВЗ, в прошлом полузащитник «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии:
— Почему в футболе до сих пор нет видеотехнологий? Почему исход матча такого уровня, игры между двумя лучшими командами в Лиге чемпионов определяет группа судей? Чересчур много решений, больших и серьезных, приняты ошибочно. Криштиану Роналду сделал
Майкл ОУЭН, в прошлом нападающий «Ливерпуля», «Реала», «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии:
— Если уж использовать видеотехнологии в футболе, то в первую очередь — для определения офсайда. Больше всего поразили две ошибки — удаление Видаля и один из голов Роналду. Откуда тут красная карточка?!
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