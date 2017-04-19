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КТО ЧТО СКАЗАЛ.

Реакция игроков и тренеров «Реала» и «Баварии», а также экспертов на судейские ошибки в матче.

Арьен РОББЕН, нападающий «Баварии»:

— Встречались такие команды — приятно посмотреть. Все ведущие футболисты на поле. Но исход матча решили ошибки судей в самых важных эпизодах. Не люблю жаловаться на арбитров. В первую очередь, нужно анализировать собственные ошибки, смотреть, что ты сделал не так. Но сегодня судьи ошиблись не один раз, а множество. И это позор. Сам матч обещал стать рекламой футболу, а в итоге все решил человек со свистком.

Карло АНЧЕЛОТТИ, главный тренер «Баварии»:

— Понимаю: судьи ошибаются, такое случается в футболе. Но не так часто и не на таком уровне. Артуро не должен был получать вторую желтую, а Роналду дважды забил из офсайда. В четвертьфиналах нужны хорошие судьи или надо начинать использовать видеоарбитров. А то слишком много ошибок.

Зинедин ЗИДАН, главный тренер «Реала»:

— В футболе не бывает везения. Мы выиграли у «Баварии» оба матча. И заслуженно идем дальше. Голы из офсайда? Видаль не заслуживал удаления? А нам ни за что поставили пенальти, а второй гол «Баварии» забит из офсайда.

Артуро ВИДАЛЬ, полузащитник «Баварии»:

— Мадрид испугался, и арбитр сразу начал свое шоу.

Карл-Хайнц РУММЕНИГГЕ, исполнительный директор «Баварии»:

— Команда играла отлично. Если вы станете винить в поражении футболистов, значит, вы смотрели другой матч. Отличный футбол, но против нас сыграли ошибки судей. Конечно, очень сильно сказалось удаление.

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ, нападающий «Баварии»:

— Рефери совершил очень много ошибок. Вдесятером играть против «Реала» практически невозможно.

Жерар ПИКЕ, защитник «Барселоны»:

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СЕРХИО РАМОС, защитник «Реала»:

— Твит Пике в виде многоточия? Если взять матч «Барсы» против «ПСЖ» там и трех точек не хватит. И перестаньте наконец меня спрашивать про него.

ТИАГУ АЛЬКАНТАРА, полузащитник «Баварии»:

— Нужны судьи соответствующего уровня. Квалифицированные. А этот арбитр допустил ошибки, которые непозволительны в Лиге чемпионов.

Михаэль БАЛЛАК, в прошлом полузащитник «Байера», «Баварии», «Челси» и сборной Германии:

— Скандал! Откуда тут красная карточка?! Еще один скандал — метровый офсайд!

Кристиан ВЬЕРИ, в прошлом нападающий «Интера» и сборной Италии:

— Рефери и его помощники — это позор. «Реал» — «Бавария». Ужасно.

Оуэн ХАРГРИВЗ, в прошлом полузащитник «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии:

— Почему в футболе до сих пор нет видеотехнологий? Почему исход матча такого уровня, игры между двумя лучшими командами в Лиге чемпионов определяет группа судей? Чересчур много решений, больших и серьезных, приняты ошибочно. Криштиану Роналду сделал хет-трик, заголовки посвятят ему. Но результат сделали арбитры. Они сыграли куда большую роль, чем «Бавария» или «Реал». Откуда тут красная карточка?! Это даже не фол! Видно же, что он сыграл в мяч. Ужасное решение рефери, которое в итоге сказалось на всей игре. «Бавария» осталась в меньшинстве, и это все поменяло. Ну как можно не заметить те или иные вещи? Ведь вам, судьям, за это платят! Только за то, чтобы увидеть: Роналду на мили в офсайде, на мили.

Майкл ОУЭН, в прошлом нападающий «Ливерпуля», «Реала», «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии:

— Если уж использовать видеотехнологии в футболе, то в первую очередь — для определения офсайда. Больше всего поразили две ошибки — удаление Видаля и один из голов Роналду. Откуда тут красная карточка?!