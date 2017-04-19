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19 апреля 2017, 7:49 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Вратарь «Баварии» Нойер сломал ногу в матче Лиги чемпионов с «Реалом»

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Голкипер немецкого клуба «Бавария» Мануэль Нойер получил перелом левой стопы во время ответной игры ¼ финала Лиги чемпионов против испанского «Реала». Об этом сообщает пресс-служба «Баварии».

<em>МОСКВА 19 апреля. /ТАСС/.</em> Голкипер немецкого клуба Бавария Мануэль <span class=error>Нойер</span> получил перелом левой стопы во время ответной игры ¼ финала Лиги чемпионов против испанского Реала. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Баварии. Увеличить
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«Бавария» уступила «Реалу» со счетом 2:4 в дополнительное время ответной встречи ¼ финала Лиги чемпионов. Игра прошла в Мадриде.

Основное время матча завершилось со счетом 2:1 в пользу «Баварии», в первой игре в Мюнхене победу одержал «Реал» (2:1).

Сообщается, что Нойер получил травму во время третьего гола мадридцев, который забил Криштиану Роналду на 15-й минуте первого дополнительного тайма.

Голкипер пройдет медицинское обследование по прибытию в Мюнхен, после чего будет определено лечение.

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