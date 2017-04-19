Вратарь «Баварии» Нойер сломал ногу в матче Лиги чемпионов с «Реалом»
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Голкипер немецкого клуба «Бавария» Мануэль Нойер получил перелом левой стопы во время ответной игры ¼ финала Лиги чемпионов против испанского «Реала». Об этом сообщает
пресс-служба «Баварии».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Бавария» уступила «Реалу» со счетом 2:4 в дополнительное время ответной встречи ¼ финала Лиги чемпионов. Игра прошла в Мадриде.
Основное время матча завершилось со счетом 2:1 в пользу «Баварии», в первой игре в Мюнхене победу одержал «Реал» (2:1).
Сообщается, что Нойер получил травму во время третьего гола мадридцев, который забил Криштиану Роналду на 15-й минуте первого дополнительного тайма.
Голкипер пройдет медицинское обследование по прибытию в Мюнхен, после чего будет определено лечение.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter