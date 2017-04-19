Вратарь «Баварии» Нойер сломал ногу в матче Лиги чемпионов с «Реалом»

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«Бавария» уступила «Реалу» со счетом 2:4 в дополнительное время ответной встречи ¼ финала Лиги чемпионов. Игра прошла в Мадриде.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/4 финала, 18.04.2017, 21:45 4:2 ДВ Реал Бавария

Основное время матча завершилось со счетом 2:1 в пользу «Баварии», в первой игре в Мюнхене победу одержал «Реал» (2:1).

Сообщается, что Нойер получил травму во время третьего гола мадридцев, который забил Криштиану Роналду на 15-й минуте первого дополнительного тайма.

Голкипер пройдет медицинское обследование по прибытию в Мюнхен, после чего будет определено лечение.