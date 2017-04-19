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Пике после победного гола «Реала» (4:2, по сумме двух матчей — 6:3) опубликовал твит, состоящий только из многоточия. Таким образом он, вероятнее всего, прокомментировал судейство в игре: во втором тайме с поля был удален полузащитник мюнхенцев Артуро Видаль, а в дополнительное время судьи засчитали гол Криштиану Роналду, забитый из офсайда.

«Реакция Пике? Пусть он пересмотрит матч с ПСЖ. Может быть, он изменит мнение об арбитрах. Давайте дождемся ответного матча «Барселоны» и посмотрим, что случится с «Ювентусом». А так — я не против внедрения видеотехнологий.

Еще рано говорить о финале — мы только вышли в полуфинал, но понятно, что мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Мы очень рады, что выбили «Баварию», одного из главных конкурентов.

100 матчей в Лиге чемпионов — красивая цифра. Надеюсь, буду играть за «Реал» еще много лет, до тех пор, пока буду получать удовольствие от футбола, — цитирует Рамоса Sports.ru со ссылкой на Marca.com.

Напомним, «Барселона» вышла в четвертьфинал, обыграв по сумме двух матчей ПСЖ. Причем в первой игре каталонцы уступили со счетом 0:4, а в ответной победили — 6:1. При этом судейство во втором матче также вызвало не мало споров.

Что касается противостояния с «Ювентусом», то в первой игре «Барселона» уступила — 0:3. Ответная игра пройдет в ночь с 19 на 20 апреля в Испании.