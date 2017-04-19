«Реал» первым в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов в седьмой раз подряд

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В ночь с 18 на 19 апреля «Реал» в Мадриде победил в дополнительное время мюнхенскую «Баварию» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира.

За последние семь лет «Реал» дважды (2014, 2016) доходил до финала Лиги чемпионов и в обоих случаях побеждал мадридский «Атлетико».

Предыдущее лучшие достижение принадлежало «Барселоне», которая на протяжении шести лет неизменно играла в полуфинале Лиги чемпионов. Это происходило с сезона-2007/08 до сезона-2012/13.