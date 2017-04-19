Полиция вывела трёх игроков «Баварии» из судейской комнаты после игры с «Реалом»

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Как сообщает Sport.es, Тьяго Алькантара, Артуро Видаль и Роберт Левандовски захотели лично выразить своё недовольство работой бригады арбитров во главе с венгром Виктором Кошшои.

Отмечается, что в дело пришлось вмешаться полиции, которая вывела игроков из судейской комнаты.

Напомним, Видаль был удалён с поля на 84-й минуте, когда ему была показана спорная вторая жёлтая карточка. В дополнительное время второй и третий мячи «Реала», вероятно, были забиты из положения вне игры.