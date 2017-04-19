Зидан: «Реал» заслуженно обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

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«Реал» обыграл «Баварию» 4:2 в дополнительное время ответной встречи ¼ финала Лиги чемпионов и в седьмой раз подряд вышел в полуфинал турнира (первый матч — 2:1). В составе мадридцев три мяча забил Криштиану Роналду (76-я, 105-я, 110-я минуты), еще один гол на счету Марко Асенсио (113). Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, которому удалось забить 100 голов в рамках Лиги чемпионов.

«Нам противостояла великая команда — пожалуй, самый тяжелый соперник. Не имея шансов в первом тайме, мы верили в себя до конца. Отлично себя проявили игроки, которые вышли на замену. Думаю, что “Реал” заслуженно прошел в следующий раунд», — сказал французский наставник «Реала».

Зидан также отметил, что Криштиану Роналду стал главным героем матча. «Криштиану Роналду забил три мяча, он заслужил много хороших слов», — добавил Зидан.

Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, которому удалось забить 100 голов в матчах Лиги чемпионов. Всего на счету португальца 103 мяча в еврокубковых матчах, что также является рекордом: 100 — в Лиге чемпионов, 2 — в Суперкубке УЕФА, 1 — в квалификации ЛЧ. Ближайшим преследователем Роналду является аргентинский нападающий испанского клуба «Барселона» Лионель Месси, в активе которого 94 гола в матчах Лиги чемпионов.

Жеребьевка полуфиналов состоится в пятницу, 21 апреля.