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19 апреля 2017, 1:58 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Видаль: Подобному воровству не место в Лиге чемпионов

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль раскритиковал арбитра Виктора Кашшаи, который обслуживал ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4, доп. время).

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© AP 2017

Чилиец был удалён с поля на 84-й минуте, когда ему была показана спорная вторая жёлтая карточка.

«Подобному воровству не место в Лиге чемпионов. Мы хотели пройти в следующий раунд, и как же неприятно, что судьбу такого яркого матча решил арбитр. Из-за него “Бавария” вылетает из Лиги чемпионов. Мы в ярости — это несправедливо», — приводит слова Видаля Marca.

18.04.2017 21:45 Зрители 78346 Плей-офф: 1/4 финала Santiago Bernabeu
Реал 4:2 ДВ Бавария
Основное время: 1:2 (0:0)
Главные тренеры
Зинедин Зидан Карло Анчелотти
Голы
76′ Криштиану Роналду (Каземиру) 7
105′ Криштиану Роналду (Серхио Рамос) 7
110′ Криштиану Роналду (Виейра да Силва Марселу) 7
112′ Марко Асенсио 20
9 Роберт Левандовски 53′
4 Серхио Рамос 78′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 15
Виейра да Силва Марселу 12
Серхио Рамос (к) 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Лука Модрич 19
40′ Каземиру 14
Криштиану Роналду 7
114′ Тони Кроос 8
Матео Ковачич 16
64′ Карим Бензема 9
Марко Асенсио 20
71′ Франсиско Роман Иско 22
Лукас Васкес 17
1 Мануэль Нойер
21 Филипп Лам (к)
27 Давид Алаба
5 Матс Хуммельс 75′
17 Джером Боатенг
10 Арьен Роббен 101′
6 Тиагу Алькантара
23 Артуро Видаль 6′ 84′
7 Франк Рибери 71′
11 Дуглас Коста
9 Роберт Левандовски 88′
32 Джошуа Киммих
14 Хаби Алонсо 75′ 70′
25 Томас Мюллер
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
26 Удары (всего) 19
12 Удары в створ 2
7 Угловые 10
7 Фолы 22
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Виктор Кошшои (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Последние полуфиналисты Лиги чемпионов определятся в Барселоне и Монако

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Ответные матчи ¼ финала футбольной Лиги чемпионов пройдут в среду в испанской Барселоне и Монако. «Барселоне» необходимо совершить очередное чудо, отыграв три пропущенных мяча в матче с итальянским «Ювентусом», «Монако» же должен удержать преимущество, добытое во встрече с дортмундской «Боруссией» (3:2).
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