Роналду стал новым рекордсменом «Реала» по числу голов на «Сантьяго Бернабеу»

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Первый гол, забитый на 76-й минуте встречи, стал для португальца 211-м на «Сантьяго Бернабеу».

По этому показателю Роналду стал новым рекордсменом «Реала», обойдя предыдущего лидера — Альфредо Ди Стефано, который забил на «Сантьяго Бернабеу» 210 голов, сообщает страница испанской Примеры в «Твиттере».

Первый матч завершился победой «Реала» — 2:1. Мадридцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, «Бавария» завершила выступления на турнире.