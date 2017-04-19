Роналду стал новым рекордсменом «Реала» по числу голов на «Сантьяго Бернабеу»
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Баварией» (4:2, доп. время) оформил
хет-трик.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© AP 2017
Первый гол, забитый на 76-й минуте встречи, стал для португальца 211-м на «Сантьяго Бернабеу».
По этому показателю Роналду стал новым рекордсменом «Реала», обойдя предыдущего лидера — Альфредо Ди Стефано, который забил на «Сантьяго Бернабеу» 210 голов, сообщает страница испанской Примеры в «Твиттере».
Первый матч завершился победой «Реала» — 2:1. Мадридцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, «Бавария» завершила выступления на турнире.
|18.04.2017 21:45
|Зрители 78346
|Плей-офф: 1/4 финала
|Santiago Bernabeu
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Карло Анчелотти
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|26
|Удары (всего)
|19
|12
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|10
|7
|Фолы
|22
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Виктор Кошшои (Венгрия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter