Симеоне: У «Лестера» были возможности дожать «Атлетико» во втором тайме

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Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счётом 1:1.

«Я полон эмоций и гордости за результаты своей команды. Хочу отметить отличную игру “Лестера” — соревноваться с ними было очень приятно. Мы переживали за исход противостояния весь матч, у “Лестера” были возможности дожать нас во втором тайме», — цитирует Симеоне сайт УЕФА.

Первый матч завершился победой «Атлетико» — 1:0. Мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, «лисы» завершили выступление в турнире.