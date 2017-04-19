Симеоне: У «Лестера» были возможности дожать «Атлетико» во втором тайме
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© AFP 2017
Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счётом 1:1.
«Я полон эмоций и гордости за результаты своей команды. Хочу отметить отличную игру “Лестера” — соревноваться с ними было очень приятно. Мы переживали за исход противостояния весь матч, у “Лестера” были возможности дожать нас во втором тайме», — цитирует Симеоне сайт УЕФА.
Первый матч завершился победой «Атлетико» — 1:0. Мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, «лисы» завершили выступление в турнире.
|18.04.2017 21:45
|Зрители 31548
|Плей-офф: 1/4 финала
|King Power Stadium
Главные тренеры
|Крейг Шекспир
|Диего Симеоне
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter