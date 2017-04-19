Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29473098/
19 апреля 2017, 2:02 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Симеоне: У «Лестера» были возможности дожать «Атлетико» во втором тайме

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити».

Футболисты Атлетико Антуан Гризманн и Коке. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017

Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счётом 1:1.

«Я полон эмоций и гордости за результаты своей команды. Хочу отметить отличную игру “Лестера” — соревноваться с ними было очень приятно. Мы переживали за исход противостояния весь матч, у “Лестера” были возможности дожать нас во втором тайме», — цитирует Симеоне сайт УЕФА.

Первый матч завершился победой «Атлетико» — 1:0. Мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, «лисы» завершили выступление в турнире.

18.04.2017 21:45 Зрители 31548 Плей-офф: 1/4 финала King Power Stadium
Лестер 1:1 Атлетико
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Крейг Шекспир Диего Симеоне
Голы
61′ Джейми Варди 9
17 Ньигес Сауль (Филипе Луис) 26′
Составы
Каспер Шмайхель 1
Дэнни Симпсон 17
Кристиан Фукс 28
Рияд Махрез 26
Марк Олбрайтон 11
Джейми Варди 9
Дэнни Дринкуотер 4
Уилфред Ндиди 25
84′ Уэстли Морган (к) 5
Дэниел Амарти 13
45′ Йоан Беналуан 29
Бен Чилвелл 30
45′ Синдзи Окадзаки 20
Леонардо Ульоа 23
13 Ян Облак
2 Диего Годин
15 Стефан Савич
17 Ньигес Сауль
6 Коке
7 Антуан Гризманн
14 Габриэль Фернандес Габи (к)
24 Хосе Хименес
20 Хуанфран 55′
19 Лукас Эрнандез
3 Филипе Луис 74′
16 Анхель Корреа
10 Янник Феррейра-Карраско 69′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 3
7 Угловые 1
9 Фолы 7
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Лестер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Последние полуфиналисты Лиги чемпионов определятся в Барселоне и Монако

Последние полуфиналисты Лиги чемпионов определятся в Барселоне и Монако

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Ответные матчи ¼ финала футбольной Лиги чемпионов пройдут в среду в испанской Барселоне и Монако. «Барселоне» необходимо совершить очередное чудо, отыграв три пропущенных мяча в матче с итальянским «Ювентусом», «Монако» же должен удержать преимущество, добытое во встрече с дортмундской «Боруссией» (3:2).
Еще 7 новостей  Все новости
18 апреля

Назначен судья на ближайший матч "Спартака"

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков