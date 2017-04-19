Как нужно вылетать, чтобы не было стыдно. Метод «Лестера»

1. Встретьте команду красивым перформансом

Английские болельщики редко отличаются тем, что так любят в Италии или Германии — масштабными хореографиями. Однако «Лестер» вышел на свой последний домашний матч в Лиге чемпионов под яркое зрелище на трибунах — флаги клубных цветов опоясывали весь стадион. Субкультура английских болельщиков — возможно, самая противоречивая штука в мире: от бессмысленных и дикарских беспорядков в Мадриде до красивой акции дома у них проходит всего неделя.

2. Давите на слабое место соперника

У «Атлетико» снова проблемы с опорной зоной — уже не такие ужасные, как в конце прошлого календарного года, но все еще заставляющие Диего Симеоне искать выход. В матче с «Осасуной» аргентинец попробовал на месте опорника центрального защитника Хименеса, но то, что сошло для аутсайдера Примеры, не слишком работало в четвертьфинале Лиги чемпионов. Хименес очень хорошо боролся за мяч (20 выигранных единоборств из 24), но это тот случай, когда цифры парадоксальным образом обманывают. Игра Симеоне — это сохранение линий при обороне, а уругваец постоянно выбрасывался и терял позицию. «Лестер» с удовольствием пользовался этим — редко бывает, что АТМД позволяет сопернику так легко готовить атаки через центр. Лишь с заменой Фелипе Луиса, которая отправила Хименеса выигрывать единоборства в центр штрафной, а в опорную зону перевела Коке, испанской команде стало спокойнее. Симеоне нужно продолжать думать над проблемой.

3. Позвольте сопернику нанести первый удар на 40-й минуте

«Атлетико» повел после подоспевшего как всегда вовремя гола Сауля, закончил тайм на минимальных скоростях, не реализовал два прострела на пустые ворота и поверил, что дело сделано. «Лисы» в ответ показали феерический тайм — выскочивший из ниоткуда Бен Чилуэлл так напряг Хуанфрана, что заставил его сломаться. Врсалько играть не может, АТМД остался еще и без правых защитников, и состав окончательно перекосило. Играть направо ушел Савич, и именно его позиционная ошибка привела к голу Варди после добивания, а после этого… После этого был шторм. «Лестер» вдавил финалистов Лиги чемпионов во вратарскую, лупил со всех позиций, но игроки «Атлетико принимали мячи на себя в тот момент, когда они совершенно точно шли в ворота. В какой-то момент преимущество хозяев в тайме отражалось зубодробительной статистикой — 13:0 по ударам. Первый удар после перерыва АТМД нанес за пять минут до конца основного времени.

4. Подключайте вратаря к стандартам, даже если нужно забить еще два мяча

Каспер Шмейхель — один из ментальных лидеров «Лестера». Убедиться в этом помогли игры с «Севильей» — в гостевой рубке датчанин взял пенальти в тот момент, когда из его партнеров делали отбивные, а в ответной встрече он повторил это достижение в тот момент, когда решалось, кто пройдет дальше. В матче с «Атлетико Шмейхель успевал заряжать и трибуны, и своих игроков, доходил с мячом едва ли не до центра поля, а затем сорвался на стандарт в тот момент, когда «Лестеру» надо было забивать еще дважды. Этот поступок только кажется безрассудным — на самом деле, это серьезный психологический барьер для соперника, нарушение шаблона. Стандарт — одна из из хороших возможностей забить, и если ты рвешь шаблон в этот момент, это повышает шансы на успех. Не получилось, но попытка стоит аплодисментов.

5. Заставьте болельщиков плакать

Английские футбольные режиссеры — чемпионы мира по драмам, их умение находить на трибунах переживающих болельщиков вызывает восхищение. Фанаты «Лестера» тоже заканчивали матч в слезах, но важно отметить, что расстроены и разочарованы они были не тем, что некая сказка закончилась (она закончилась с увольнением Клаудио Раньери). Они были расстроены и разочарованы тем, что команда своим желанием, своей страстью показала, что 3:1 были ближе, чем в итоге показало табло. Их команда доказала, что была достойна места в четвертьфинале лучшего турнира Европы, а вылетела так, что никому не может быть стыдно.