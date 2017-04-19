«Реал» обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе мадридцев три мяча забил Криштиану Роналду (76-я, 105-я, 110-я минуты), еще один гол на счету Марко Асенсио (113). У «Баварии» отличился Роберт Левандовски (53, с пенальти), защитник «Реала» Серхио Рамос забил мяч в свои ворота (77).

На 84-й минуте был удален полузащитник «Баварии» Артуро Видаль, получивший две желтые карточки.

Защитник «Реала» Рамос провел 100-й матч в Лиге чемпионов. Больше игр в турнире в составе мадридского клуба провели только три игрока — вратарь Икер Касильяс (150), нападающий Рауль (130) и защитник Роберто Карлос (107).

Левандовски забил свой шестой мяч в ворота «Реала» в рамках Лиги чемпионов. Больше него в данном турнире в ворота мадридцев не забивал ни один игрок.

Первая встреча завершилась победой «Реала» со счетом 2:1.

Жеребьевка полуфиналов состоится в пятницу, 21 апреля.