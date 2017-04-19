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19 апреля 2017, 0:33 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Реал» обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Реал» на своем поле победил немецкую «Баварию» в дополнительное время ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира. Встреча состоялась в Мадриде и завершилась со счетом 4:2 .

Реал победил в дополнительное время ответного матча ¼ финала со счетом 4:2 три мяча забил Криштиану Роналду. Увеличить
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В составе мадридцев три мяча забил Криштиану Роналду (76-я, 105-я, 110-я минуты), еще один гол на счету Марко Асенсио (113). У «Баварии» отличился Роберт Левандовски (53, с пенальти), защитник «Реала» Серхио Рамос забил мяч в свои ворота (77).

На 84-й минуте был удален полузащитник «Баварии» Артуро Видаль, получивший две желтые карточки.

Защитник «Реала» Рамос провел 100-й матч в Лиге чемпионов. Больше игр в турнире в составе мадридского клуба провели только три игрока — вратарь Икер Касильяс (150), нападающий Рауль (130) и защитник Роберто Карлос (107).

Левандовски забил свой шестой мяч в ворота «Реала» в рамках Лиги чемпионов. Больше него в данном турнире в ворота мадридцев не забивал ни один игрок.

Первая встреча завершилась победой «Реала» со счетом 2:1.

Жеребьевка полуфиналов состоится в пятницу, 21 апреля.

18.04.2017 21:45 Зрители 78346 Плей-офф: 1/4 финала Santiago Bernabeu
Реал 4:2 ДВ Бавария
Основное время: 1:2 (0:0)
Главные тренеры
Зинедин Зидан Карло Анчелотти
Голы
76′ Криштиану Роналду (Каземиру) 7
105′ Криштиану Роналду (Серхио Рамос) 7
110′ Криштиану Роналду (Виейра да Силва Марселу) 7
112′ Марко Асенсио 20
9 Роберт Левандовски 53′
4 Серхио Рамос 78′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 15
Виейра да Силва Марселу 12
Серхио Рамос (к) 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Лука Модрич 19
40′ Каземиру 14
Криштиану Роналду 7
114′ Тони Кроос 8
Матео Ковачич 16
64′ Карим Бензема 9
Марко Асенсио 20
71′ Франсиско Роман Иско 22
Лукас Васкес 17
1 Мануэль Нойер
21 Филипп Лам (к)
27 Давид Алаба
5 Матс Хуммельс 75′
17 Джером Боатенг
10 Арьен Роббен 101′
6 Тиагу Алькантара
23 Артуро Видаль 6′ 84′
7 Франк Рибери 71′
11 Дуглас Коста
9 Роберт Левандовски 88′
32 Джошуа Киммих
14 Хаби Алонсо 75′ 70′
25 Томас Мюллер
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
26 Удары (всего) 19
12 Удары в створ 2
7 Угловые 10
7 Фолы 22
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Виктор Кошшои (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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