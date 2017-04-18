«Атлетико» сыграл вничью с «Лестером» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Испанский «Атлетико» на выезде сыграл вничью с английским «Лестером» со счетом 1:1 в ответном матче ¼ финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира.
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В составе гостей мяч забил Сауль (26-я минута). У хозяев отличился Джейми Варди (61). Гол Сауля стал 100-м для «Атлетико» в матчах Лиги чемпионов.
Первая встреча в Мадриде завершилась победой «Атлетико» со счетом 1:0. Мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов в третий раз за последние четыре сезона.
Соперник команды по полуфиналу определится по результатам жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.
|18.04.2017 21:45
|Зрители 31548
|Плей-офф: 1/4 финала
|King Power Stadium
Главные тренеры
|Крейг Шекспир
|Диего Симеоне
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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