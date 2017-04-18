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18 апреля 2017, 23:57 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Атлетико» сыграл вничью с «Лестером» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Испанский «Атлетико» на выезде сыграл вничью с английским «Лестером» со счетом 1:1 в ответном матче ¼ финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира.

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В составе гостей мяч забил Сауль (26-я минута). У хозяев отличился Джейми Варди (61). Гол Сауля стал 100-м для «Атлетико» в матчах Лиги чемпионов.

Первая встреча в Мадриде завершилась победой «Атлетико» со счетом 1:0. Мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов в третий раз за последние четыре сезона.

Соперник команды по полуфиналу определится по результатам жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.

18.04.2017 21:45 Зрители 31548 Плей-офф: 1/4 финала King Power Stadium
Лестер 1:1 Атлетико
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Крейг Шекспир Диего Симеоне
Голы
61′ Джейми Варди 9
17 Ньигес Сауль (Филипе Луис) 26′
Составы
Каспер Шмайхель 1
Дэнни Симпсон 17
Кристиан Фукс 28
Рияд Махрез 26
Марк Олбрайтон 11
Джейми Варди 9
Дэнни Дринкуотер 4
Уилфред Ндиди 25
84′ Уэстли Морган (к) 5
Дэниел Амарти 13
45′ Йоан Беналуан 29
Бен Чилвелл 30
45′ Синдзи Окадзаки 20
Леонардо Ульоа 23
13 Ян Облак
2 Диего Годин
15 Стефан Савич
17 Ньигес Сауль
6 Коке
7 Антуан Гризманн
14 Габриэль Фернандес Габи (к)
24 Хосе Хименес
20 Хуанфран 55′
19 Лукас Эрнандез
3 Филипе Луис 74′
16 Анхель Корреа
10 Янник Феррейра-Карраско 69′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 3
7 Угловые 1
9 Фолы 7
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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«Реал» обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Реал» на своем поле победил немецкую «Баварию» в дополнительное время ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира. Встреча состоялась в Мадриде и завершилась со счетом 4:2 .
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