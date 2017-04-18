«Атлетико» сыграл вничью с «Лестером» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

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В составе гостей мяч забил Сауль (26-я минута). У хозяев отличился Джейми Варди (61). Гол Сауля стал 100-м для «Атлетико» в матчах Лиги чемпионов.

Первая встреча в Мадриде завершилась победой «Атлетико» со счетом 1:0. Мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов в третий раз за последние четыре сезона.

Соперник команды по полуфиналу определится по результатам жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.