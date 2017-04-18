«Лестер Сити» и «Атлетико» объявили стартовые составы на ответный матч
«Лестер Сити» и «Атлетико» объявили стартовые составы на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов.
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Встреча состоится в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс».
«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Беналуань, Фукс, Олбрайтон, Ндиди, Дринкуотер, Марез, Варди, Окадзаки.
«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Ф. Луис, Хименес, Габи, Коке, Сауль, Карраско, Гризманн.
Встреча начнётся в 21:45 мск. Дома мадридцы победили со счётом 1:0.
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