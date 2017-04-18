«Бавария» объявила стартовый состав на ответный матч с «Реалом»
«Бавария» объявила стартовый состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Реалом».
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Матч состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча начнётся в 21:45 мск.
«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Боатенг, Лам, Алаба, Видаль, Алькантара, Алонсо, Рибери, Роббен, Левандовски.
В первом матче «Реал» победил в Мюнхене со счётом 2:1.
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