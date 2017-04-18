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18 апреля 2017, 20:39 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Бавария» объявила стартовый состав на ответный матч с «Реалом»

«Бавария» объявила стартовый состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Бавария объявила стартовый состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с Реалом. Увеличить
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Матч состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча начнётся в 21:45 мск.

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Боатенг, Лам, Алаба, Видаль, Алькантара, Алонсо, Рибери, Роббен, Левандовски.

В первом матче «Реал» победил в Мюнхене со счётом 2:1.

Бавария
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