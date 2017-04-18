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Ответный матч команд пройдет в среду на «Камп Ноу» в Барселоне. Первая игра, состоявшаяся 11 апреля, завершилась победой «Ювентуса» со счетом 3:0. На предыдущей стадии Лиги чемпионов «сине-гранатовые» дома разгромили французский «Пари Сен-Жермен» в ответной встрече (6:1) после поражения в первом матче (0:4) и прошли дальше.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/4 финала, 19.04.2017, 21:45 -:- Барселона Ювентус

«Ситуация похожа на матч с “ПСЖ”, но в теории нам нужно забить меньше голов — вместо четырех всего три, чтобы сравнять счет. Но я думаю, что у “Ювентуса” будут шансы, поэтому нашей целью будет забить пять мячей. Мы говорили о камбэке несколько недель назад, но мы не привыкли к тому, что нам приходится отыгрываться после поражения. Если мы забьем первый гол рано, благодаря атмосфере на “Камп Ноу” второй и третий мячи могут прийти сами собой», — сказал Энрике, чьи слова приводит официальный сайт УЕФА.