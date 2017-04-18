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Комментатором матча будет Нобель Арустамян, а благодаря личному приглашению главного редактора дирекции футбольных трансляций канала Валерия Карпина в роли эксперта этого матча выступит бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.