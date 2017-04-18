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18 апреля 2017, 16:10 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Слуцкий выступит в роли эксперта во время игры «Барселона» — «Юве» на «Матч ТВ»

19 апреля в 21:40 мск в прямом эфире телеканал «Матч ТВ» покажет встречу четвертьфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» (Испания) и «Ювентусом» (Италия).

19 апреля в 21:40 <span class=error>мск</span> в прямом эфире телеканал Матч ТВ покажет встречу ¼ финала Лиги чемпионов между Барселоной (Испания) и <span class=error>Ювентусом</span> (Италия). Увеличить
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Комментатором матча будет Нобель Арустамян, а благодаря личному приглашению главного редактора дирекции футбольных трансляций канала Валерия Карпина в роли эксперта этого матча выступит бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

«Этот эфир на “Матч ТВ” будет для Леонида Викторовича первым. Согласно договорённостям между В. Карпиным и Л. Слуцким данный эфир является разовым», — сообщает пресс-служба телеканала.

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