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18 апреля 2017, 15:47 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Энрике: «Барса» сделает всё возможное, чтобы вновь пережить исторический вечер

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча состоится 19 апреля. В первом матче «старая синьора» добилась победы — 3:0.

Главный тренер Барселоны <span class=error>Луис</span> <span class=error>Энрике</span> поделился ожиданиями от ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов с <span class=error>Ювентусом</span>. Увеличить
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«Если «Ювентус» забьёт, нам придётся ответить пятью голами. Это будет похоже на матч с «ПСЖ». Мы будем до конца бороться за выход в полуфинал. Сделаем всё возможное, чтобы вновь пережить исторический вечер.

Как мы сыграем? Мы можем использовать различные схемы. Очевидно, что в игре с «Ювентусом» придётся рисковать", — цитирует Энрике пресс-служба «Барселоны».

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