Энрике: «Барса» сделает всё возможное, чтобы вновь пережить исторический вечер

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«Если «Ювентус» забьёт, нам придётся ответить пятью голами. Это будет похоже на матч с «ПСЖ». Мы будем до конца бороться за выход в полуфинал. Сделаем всё возможное, чтобы вновь пережить исторический вечер.