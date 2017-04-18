Энрике: «Барса» сделает всё возможное, чтобы вновь пережить исторический вечер
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча состоится 19 апреля. В первом матче «старая синьора» добилась победы — 3:0.
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«Если «Ювентус» забьёт, нам придётся ответить пятью голами. Это будет похоже на матч с «ПСЖ». Мы будем до конца бороться за выход в полуфинал. Сделаем всё возможное, чтобы вновь пережить исторический вечер.
Как мы сыграем? Мы можем использовать различные схемы. Очевидно, что в игре с «Ювентусом» придётся рисковать", — цитирует Энрике
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