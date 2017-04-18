Джоване Элбер: Левандовски выведет «Баварию» в полуфинал

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Первую встречу в Германии, которую выиграли мадридцы со счетом 2:1, 28-летний поляк пропустил из-за повреждения.

— Левандовски выведет «Баварию» в полуфинал. Уверен в этом, — приводит Bild слова Элбера. — Команде отчетливо не хватало его в первом матче. Он всегда способен забить пару голов, а сейчас и вовсе в ударе.

Напомним, что ответный матч «Реал» — «Бавария» состоится сегодня, 18 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени.