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18 апреля 2017, 15:36 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Джоване Элбер: Левандовски выведет «Баварию» в полуфинал

Экс-форвард «Баварии» Джоване Элбер выразил уверенность, что нападающий Роберт Левандовски поможет мюнхенской команде пройти «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

<nobr>Экс-форвард</nobr> Баварии <span class=error>Джоване</span> <span class=error>Элбер</span> выразил уверенность что нападающий Роберт Левандовски поможет мюнхенской команде пройти Реал в четвертьфинале Лиги чемпионов. Увеличить
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Первую встречу в Германии, которую выиграли мадридцы со счетом 2:1, 28-летний поляк пропустил из-за повреждения.

— Левандовски выведет «Баварию» в полуфинал. Уверен в этом, — приводит Bild слова Элбера. — Команде отчетливо не хватало его в первом матче. Он всегда способен забить пару голов, а сейчас и вовсе в ударе.

Напомним, что ответный матч «Реал» — «Бавария» состоится сегодня, 18 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени.

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