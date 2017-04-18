Иньеста: «Барса» в матче с «Ювентусом» должна сыграть идеально во всех смыслах

Встреча состоится 19 апреля. В первом матче «Барселона» уступила в Турине (0:3).

«Сравнивать обе команды неправильно. Мы плохо сыграли в Турине, не делали то, что должны. Перед “Барселоной” стоит непростая задача, тем более речь о Лиге чемпионов. Но у нас есть свои аргументы. Мы можем отыграть разницу в три мяча. Футболисты “Барселоны” должны взять на себя ответственность за игру и создать моменты, которые добавят проблем “Ювентусу”. Чтобы победить, “Барселона” должна сыграть идеально во всех смыслах этого слова — тактически, умственно, физически», — цитирует Иньесту пресс-служба УЕФА.