Иньеста: «Барса» в матче с «Ювентусом» должна сыграть идеально во всех смыслах
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста в преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» поделился ожиданиями.
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Встреча состоится 19 апреля. В первом матче «Барселона» уступила в Турине (0:3).
«Сравнивать обе команды неправильно. Мы плохо сыграли в Турине, не делали то, что должны. Перед “Барселоной” стоит непростая задача, тем более речь о Лиге чемпионов. Но у нас есть свои аргументы. Мы можем отыграть разницу в три мяча. Футболисты “Барселоны” должны взять на себя ответственность за игру и создать моменты, которые добавят проблем “Ювентусу”. Чтобы победить, “Барселона” должна сыграть идеально во всех смыслах этого слова — тактически, умственно, физически», — цитирует Иньесту
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