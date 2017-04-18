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Как сообщает AFP, около 1800 сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность на матче, а также в туристических зонах Мадрида, где могут произойти столкновения между болельщиками.

Ожидается, что более 4200 фанатов «Баварии» посетят матч с «Реалом». На прошлой неделе в Мадриде происходили стычки между полицией и болельщиками «Лестера», которые приехали на матч с «Атлетико».

Напомним, что матч «Реал» — «Бавария» состоится сегодня, 18 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени.