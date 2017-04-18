Дибала тренировался в общей группе «Юве» перед ответным матчем против «Барсы»

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Таким образом, 23-летний аргентинец будет готов сыграть в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Ранее сам форвард заявил, что успевает восстановиться от повреждения голеностопа, полученного в субботней встрече чемпионата Италии с «Пескарой» (2:0).

Напомним, что в первом матче в Турине, который завершился победой хозяев со счетом 3:0, аргентинец оформил дубль.

Ответный матч «Барселоны» и «Ювентуса» состоится 19 апреля, начало — в 21.45 по московскому времени.