Дибала тренировался в общей группе «Юве» перед ответным матчем против «Барсы»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сегодня утром провел полноценную тренировку в общей группе, информирует Gazzetta dello Sport.
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Таким образом, 23-летний аргентинец будет готов сыграть в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Ранее сам форвард заявил, что успевает восстановиться от повреждения голеностопа, полученного в субботней встрече чемпионата Италии с «Пескарой» (2:0).
Напомним, что в первом матче в Турине, который завершился победой хозяев со счетом 3:0, аргентинец оформил дубль.
Ответный матч «Барселоны» и «Ювентуса» состоится 19 апреля, начало — в 21.45 по московскому времени.
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